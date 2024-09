Rusové přešli v Kurské oblasti do protiútoku

Ruská vojska v Kurské oblasti, do které 6. srpna vpadly ukrajinské jednotky, přešla do protiútoku, uvedl server BBC News na svém ruskojazyčném webu s odvoláním na neoficiální informace. Podobně o ruském protiútoku informuje zpravodajský portál Meduza, působící z lotyšského exilu. Ukrajina zprávy o ruském protiútoku a postupu ruských sil v Kurské oblasti podle BBC dosud nekomentovala.

O postupu ruských jednotek v Koreněvském okresu informuje ukrajinský portál DeepState, pokládaný za blízký ukrajinské armádě. Zveřejnil záběry kolony ruských obrněnců pronikajících do vsi Snagosť, představující důležitý opěrný bod ukrajinských sil. Na záběrech je vidět přinejmenším osm tanků a obrněných vozidel.

Rusové podle Deepstate začali útočit poté, co přepravili obrněnce přes řeku Sejm a pak přes mělčí toky. Situace levého křídla ukrajinských sil v Kurské oblasti se tím podle portálu zhoršila.

Ves Snagosť, ležící v týlu ukrajinských vojsk přibližně šest kilometrů od fronty, obsadily jednotky ruské 106. výsadkové divize, píše Meduza z odvoláním na ruské blogy. Podle zpravodajského kanálu Rybar, který má blízko k ruskému ministerstvu obrany, na hranici Gluškovského a Koreněvského okresu Jednotky 155 brigády námořní pěchoty a 51. gardového výsadkového pluku přešly do útoku na linii Gordějevka-Snagosť. Podle kanálu Mash ruská vojska vypudila ukrajinské síly z Gordějevky a útočí u vsí Apanasovka a Martynovka.

O bojích o ves Snagosť píše na sociální síti také americký vojenský expert Rob Lee, podle kterého útok ruských obrněnců byl veden nejspíše od Koreněva. „Rusové dokázali přepravit obrněné síly přes řeku Sejm, nehledě na ukrajinské útoky na mosty,“ uvedl.

Ruští prováleční blogeři píší o rychlém postupu ruské armády na východ, v Koreněvském okresu se jí podařilo osvobodit osm vesnic a přibližně 150 kilometrů čtverečních ruského území, uvedla BBC.

Pokud se zprávy potvrdí, bude to znamenat, že se ruským silám podařilo uvolnit své uskupení sil v sousedním Gluškovském okrese, kde se ocitlo v sevření mezi hranicí a řekou Sejm. Soudě podle charakteru bojů v předchozích dnech, ukrajinská armáda počítala s tím, že vytvoří hrozbu obklíčení ruských sil bránících frontový úsek o délce asi 70 kilometrů, a tím je přiměje ke stažení na sever za řeku Sejm.

Všechny tři mosty přes řeku ukrajinské síly vyřadily z provozu a přívozy ničily raketovými údery. Pokud by se Ukrajincům podařilo dobýt alespoň jedno z okresních měst ležících více na sever, Gluškovo či Koreněvo, hrozba obklíčení ruských sil by se stala reálnou. Ale ukrajinské útoky neuspěly a boje dostaly poziční charakter. Rusko se nepokusilo o stažení svých sil z pohraničí, ale posilovalo je.

Ztráta opěrných bodů vážně zkomplikuje situaci levého křídla ukrajinských sil. Ruská armáda podle zpráv z otevřených zdrojů nasadila do boje značné síly 155. brigády Tichomořské flotily a výsadkové jednotky. Další útok pravděpodobně může být veden na vsi Ljubimovka a Novoivanovka ležící na silnici mezi Rylskem a Sudžou. V případě jejich ztráty vznikne vážné ohrožení prvosledových ukrajinských jednotek u Koreněva, upozornil BBC News.

Ukrajinské síly podnikly překvapivý útok na Kurskou oblast začátkem srpna, mimo jiné s cílem vytvořit nárazníkovou zónu a přimět Moskvu k přesunu části ruských sil nasazených do ofenzivy na východě Ukrajiny. V oblasti byl vyhlášen výjimečný stav a Moskva tam přesunula zálohy. Podle Kyjeva ukrajinská armáda během měsíce obsadila asi 1300 kilometrů čtverečních ruského území, což je dvaapůlkrát více, než činí rozloha Prahy. Ukrajinci obsadili asi stovku příhraničních obcí včetně okresního městečka Sudža, což je dosud největší obec, kterou ukrajinská armáda podle vlastních prohlášení dobyla. Před válkou tam žilo asi 5000 lidí a je tam poslední funkční tranzitní bod pro vývoz ruského plynu do Evropy přes Ukrajinu.