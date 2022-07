Síkela: Máme víc času na naplnění plynových zásobníků. Ušetřená energie nás před zimou posílí

Dnešní obnovení dodávek plynu přes plynovod Nord Stream 1 znamená více času na naplnění zásobníků před zimou, uvedl na Twitteru ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN). ČR se podle něj musí dále připravovat na zimu a pokračovat ve zbavování se energetické závislosti na Rusku.

Po pravidelné desetidenní údržbě plynovodu Nord Stream 1 začal dnes ráno tímto potrubím opět proudit ruský plyn do Evropské unie. Agentuře DPA to sdělil mluvčí společnosti Nord Stream AG, která je provozovatelem plynovodu. Zpráva zmírnila obavy, že se doba údržby prodlouží. Plné obnovení průtoku plynu ale může trvat několik hodin, upozornil mluvčí.

„Obnovení dodávek plynu přes Nord Stream, znamená, že máme víc času naplnit před zimou zásobníky. V žádném případě to ale neznamená, že se máme vzdát cíle zbavit se energetické závislosti na Rusku. A nesmíme ani ztratit ostražitost vůči další eskalaci Putinovy energetické války,” uvedl Síkela.

Podle ministra je dále nutné připravovat se na zimu. „Energie, kterou nyní ušetříme, nás před ní zásadně posílí. Pro Putina totiž dodávky plynu nejsou jen obchodem, ale především způsobem, jak Evropu a Evropany poškodit a zlomit naši podporu Ukrajiny. A podle toho bude postupovat,” dodal ministr.

Síkela svolal na 26. července do Bruselu mimořádnou radu ministrů pro energetiku. Podle Síkely původně měli ministři projednat postup pro případ, že by se provoz plynovodu neobnovil vůbec, případně jen částečně. Ve středu Síkela uvedl, že případné i jen částečné obnovení provozu Nord Stream 1 nemá mít vliv na to, zda předložené parametry návrhu ministři v úterý projednají.

Před zahájením desetidenní údržby dodávky klesly na 40 procent kapacity plynovodu. Dnes bude plyn proudit zatím asi na 30 procentech kapacity potrubí, napsal na Twitteru šéf německého regulátora síťových služeb Bundesnetzagentur Klaus Müller, který odkazuje na údaje ruské plynárenské společnosti Gazprom.

Podmořský plynovod Nord Stream 1 je v provozu od roku 2011, vede z ruského Vyborgu do Lubminu nedaleko Greifswaldu na severu Německa. Je dlouhý 1222 kilometrů a jeho maximální kapacita činí 55 miliard metrů krychlových plynu za rok. Z Německa jsou na Nord Stream 1 navázány plynovody do dalších zemí Evropské unie, včetně České republiky.