Lukáš Kovanda: Německo bije s plynem na poplach, Česko mu přizvukuje. V nouzi omezí teplo do domácností

Pokud Rusko zcela přeruší dodávky, Německu v zimě vystačí plyn na necelé tři měsíce. Průšvih to bude i pro Česko. V krizovém scénáři dojde v obou ekonomikách na omezení tepla pro domácností.

Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN) včera poměrně překvapivě varoval, že při vývoji energetické situace dle pesimistického scénáře může dojít na omezení dodávek tepla domácnostem. Přitom dosud z vrcholných míst zaznívalo, že domácnosti by ani při závažnějším výpadku dodávek plynu neměly být dotčeny. Protože v takovém případě, dle nouzového plánu, budou omezovány dodávky elektrárnám (které mohou přejít na jiné palivo) nebo velkým podnikům.

Skutečnost, že nyní Fialova vláda upozorňuje, že se omezení dodávek může týkat právě i domácností, svědčí o zhoršujících se vyhlídkách energetické situace v nadcházející topné sezóně.

Varování české vlády koresponduje s čerstvým prohlášením šéfa německého energetického regulačního úřadu Klause Müllera. Ten v úterý uvedl, že Německo si s plynem vystačí pouze na necelé tři měsíce, jestliže Rusko zcela přeruší jeho dodávky. Německu by v takovém případě nepomohlo ani naplnění zásobníků v zemi „až po okraj“, konkrétně na 95 procent.

V současnosti jsou německé zásobníky naplněné ze 77 procent a cíl 95procentního naplnění do listopadu se tak zdá být splnitelný. Pokud tedy Kreml dále neomezí dvé dodávky. Plynovodem Nord Stream 1 nyní Rusko posílá do Německa plyn pouze z pětiny kapacity potrubí. Ale i když by se německé zásobníky podařilo naplnit na uvedených 95 procent ještě před začátkem zimy a Kreml někdy v té době své dodávky Německu stáhnul na nulu, Německo stále nebude mít dost plynu na celou zimu.

Rusko tedy drží Německo „pod krkem“. Pokud ruský prezident Vladimir Putin, který prostřednictvím svého loajalisty Alexeje Millera de facto vládne plynárenskému gigantu Gazprom, zavelí k úplnému odstřižení Německa, náš západní soused si s plynem na zimu prostě nevystačí. Ze zásobníků zkrátka svoji potřebu nepokryje.

Na řadu pak tedy musí přijít ještě citelnější omezení spotřeby. A kvůli propojení německého trhu s českým se týká také právě České republiky. Jestliže Putin kohoutky vypne, vypne je nejen Německu, ale i Česku. Proto německé úřady a současně i česká vláda stupňují svá varování – a rozsah možných úsporných opatření.

Ruský zemní plyn proudí do Česka právě přes Německo. Zhruba jedenáct procent plynu se v ČR používá k výrobě tepla. Z plynu se přitom vyrobí zhruba pětina veškerého tepla. Jediný významnější zdrojem, než je plyn, představuje v ČR při výrobě tepla hnědé uhlí. Z něho se vyrobí necelých 40 procent tepla.

