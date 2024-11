Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov popřel zprávy zahraničních médií o tom, že si nově zvolený americký prezident Donald Trump ve čtvrtek telefonoval s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. O telefonátu v neděli informoval americký deník The Washington Post.

„Žádný rozhovor nebyl,“ cituje agentura TASS Peskova. „To naprosto neodpovídá skutečnosti, je to čistý výmysl,“ dodal. Putin podle něho v současnosti neplánuje s Trumpem hovořit.

WP napsal, že podle jeho zdroje Trump doporučil šéfovi Kremlu, aby neeskaloval válku proti Ukrajině, a připomenul mu rozsah americké vojenské přítomnosti v Evropě.

Peskov také obvinil evropské lídry, že usilují o „strategickou porážku“ Ruska. Podle agentury Reuters odpovídal na otázku ohledně toho, zda je možné, že by Británie povolila Ukrajině používat rakety dlouhého doletu Storm Shadow k útoku na cíle v ruském týlu. Podle Peskova to nelze vyloučit. Kremelský mluvčí také řekl, že Rusko bude pokračovat ve své speciální operaci na Ukrajině, jak nazývá invazi do sousední země, a dosáhne svých cílů.

Putin ve čtvrtek na konferenci diskuzního klubu Valdaj v Soči Trumpovi pogratuloval ke znovuzvolení do Bílého domu a řekl, že je připraven s ním hovořit.

