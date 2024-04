Rusové buší do Ukrajinců. Situace na frontě se výrazně zhoršila, uvedl Syrskyj

Situace na ukrajinské východní frontě se v posledních dnech výrazně zhoršila. Rusko po březnových prezidentských volbách zesílilo ofenzivu, napsal vrchní velitel ukrajinských ozbrojených sil Oleksandr Syrskyj na platformě Telegram. Postup Rusům podle Syrského usnadňuje teplé a suché počasí, protože tanky mohou rychleji postupovat otevřenou krajinou.

„Navzdory značným ztrátám nepřítel stupňuje své úsilí nasazováním nových obrněných jednotek, což vede k občasným taktickým úspěchům,“ napsal Syrskyj. Velitel slíbil posílit nejvíce ohrožené oblasti. Navzdory zprávám médií o nedostatku munice na ukrajinské straně Syrskyj napsal, že „byly doplněny zásoby bezpilotních letounů všech typů, protitankových raket a přesunuty další rezervy sil a techniky.“

Syrskyj vystřídal Valerije Zalužného na pozici hlavního velitele ukrajinských ozbrojených sil letos v únoru. Předtím byl velitelem pozemních sil. Ve stejné době provedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj několik dalších personálních změn. Kyjev později oznámil, že Zalužnyj bude velvyslancem v Británii.

Ukrajina za poslední den čelila 91 náletům a dvěma raketovým útokům, uvedlo velitelství ukrajinské armády. Letecké útoky směřovaly na obce Sumské, Charkovské, Doněcké a Záporožské oblasti. Ruská ofenziva míří zejména na Lyman a Bachmut, uvedla armáda. Kyjev se také přihlásil k leteckému útoku na 12 cílů, kde je soustředěn personál, zbraně a vojenské vybavení, a na čtyři nepřátelské protiletadlové raketové systémy.

Ukrajina už více než dva roky čelí rozsáhlé ruské invazi, kvůli které utrpěla značné lidské i ekonomické ztráty.

