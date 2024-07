Ruský soud poslal do vězení na 6,5 roku novinářku žijící v Česku

Ruský soud poslal na 6,5 roku do vězení rusko-americkou novinářku žijící v Česku Alsu Kurmaševovou, kterou uznal vinnou z šíření toho, co ruské úřady nazývají lživými informacemi o ruské armádě. Napsala to agentura AP s odkazem na soudní záznamy a mluvčí soudu.

Reklama

Šéf Rádia Svobodná Evropa/Rádia Svoboda (RFE/RL), pro které novinářka pracuje, proces i rozsudek označil za výsměch spravedlnosti.

Podle AP ruské úřady klasifikovaly proces jako tajný a nejsou tak k dispozici žádné podrobnosti o povaze obvinění proti Kurmaševové. Za lživé označují ruské úřady a soudy veškeré informace, které jsou v rozporu s oficiální interpretací Moskvy ohledně ruské války proti sousední Ukrajině. Ta se rozsáhlé ruské agresi brání už 880 dní.

Sedmačtyřicetiletá Kurmaševová, která má ruské i americké občanství, do Ruska odcestovala loni v květnu z rodinných důvodů. V červnu téhož roku byla před zpátečním letem zadržena na letišti v Kazani a úřady jí zabavily americký i ruský pas. Novinářka poté v Rusku čekala na vrácení cestovních dokladů. V říjnu ji úřady obvinily z porušení zákona o zahraničních agentech, konkrétně z toho, že se sama nepřihlásila úřadům jako takzvaná zahraniční agentka.

Podle médií ruská justice obvinila reportérku také z šíření falešných zpráv o ruské armádě. Konkrétně Kurmaševovou v Rusku zřejmě stíhali za knihu odsuzující konflikt na Ukrajině, nazvanou "Ne válce. Čtyřicet příběhů Rusů, kteří se postavili proti invazi na Ukrajinu", která vyšla předloni a Kurmaševová se na ní podílela.

Reklama

Putin plánoval vraždu šéfa německé zbrojovky, zjistili agenti Politika Spojené státy a Německo odhalily plán Ruska na vraždu generálního ředitele německého zbrojního koncernu Rheinmetall, který dodává zbraně Ukrajině. Na svém webu o tom dnes informovala americká televizní stanice CNN. ČTK Přečíst článek

Vězení i pro amerického novináře

Kurmaševová žije s manželem a dvěma dcerami v Praze a pracuje pro RFE/RL, které je financované americkým Kongresem. Ruské úřady stanici už dříve zařadily na svůj seznam takzvaných zahraničních agentů a později označily i za nežádoucí organizaci. Označení jsou považována za jedny z prostředků úřadů k potlačování kritiků ruského režimu.

„Jediným spravedlivým výsledkem by bylo, aby ruští věznitelé okamžitě propustili Alsu z vězení,” uvedl dnes podle AP ředitel RFE/RL Stephen Capus. Rádio opakovaně žádalo propuštění Kurmaševové. Také český ministr zahraničí Jan Lipavský v březnu během debaty na půdě Rady bezpečnosti OSN vyzval k propuštění této novinářky.

Verdikt nad žurnalistkou podle AP padnul v pátek, tedy ve stejný den, kdy soud v ruském Jekatěrinburgu poslal na 16 let do vězení amerického reportéra listu The Wall Street Journal (WSJ) Evana Gershkoviche, jehož shledal vinným ze špionáže. Americký prezident Joe Biden v reakci na verdikt nad tímto novinářem uvedl, že ho v Rusku odsoudili za to, že je žurnalista a Američan. Spojené státy usilují o jeho propuštění.

Rychlé a utajené soudní procesy s Kurmaševovou a Gershkovichem vyvolávají naději na možnou výměnu vězňů mezi Moskvou a Washingtonem, podotkla dnes AP. Moskva v případě Gershkoviche už dříve naznačila, že výměnu nevylučuje, ale uvedla, že nejprve musí padnout rozsudek. V ruských věznicích je několik amerických občanů.

Ruská balerína přispěla 50 dolarů ukrajinské charitě. Hrozí jí 20 let vězení Politika V Jekatěrinburgu ve čtvrtek začal soud s třiatřicetiletou Ksenijí Karelinovou, která má americké i ruské občanství a je obžalovaná z vlastizrady kvůli tomu, že přispěla zhruba 50 dolary (1160 korun) ukrajinské charitě ve Spojených státech. Napsal to server televize CNN, podle kterého ženě hrozí až 20 let vězení. ČTK Přečíst článek