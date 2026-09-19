K urnám, jinak hrozí ztráta důchodů. Ukrajinské zdroje popisují nátlak při ruských volbách
Rusko poprvé pořádá parlamentní volby také na okupovaných územích jihu a východu Ukrajiny. Podle odbornic chce Kreml hlasováním demonstrovat svou svrchovanost, zatímco ukrajinské zdroje upozorňují na nátlak vůči obyvatelům. V minulosti je k volebním urnám vyzývali i členové komisí v doprovodu ozbrojených vojáků.
Rusko poprvé od zahájení invaze na Ukrajinu v únoru 2022 pořádá parlamentní volby také na okupovaných územích jihu a východu sousední země. Podle odbornic tím Kreml usiluje o demonstraci své svrchovanosti nad obsazenými regiony. Ukrajinský portál NV zároveň upozorňuje, že místní obyvatelé čelí přímému i nepřímému nátlaku, aby se hlasování zúčastnili.
Volby do Státní dumy, dolní komory ruského parlamentu, se konají také na Krymu, který Moskva anektovala už v roce 2014. Na dalších okupovaných územích Ukrajiny však lidé do ruského parlamentu hlasují poprvé.
Drony nad Evropou, požáry ve zbrojovkách i útoky na kritickou infrastrukturu. Podezření z ruských sabotáží přibývá a bezpečnostní představitelé varují před rizikem další eskalace. Kreml podle nich zkouší, kam až může zajít, aniž by vyvolal přímou reakci NATO.
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„Kdekoli stanou nohy ruského vojáka, stává se území Ruskem“
Podle odbornice na Rusko Marie Popové z kanadské McGillovy univerzity jde o frašku a divadelní představení. Moskva chce ruskému publiku ukázat, že okupovaná území považuje za součást Ruska, uvedla pro list Le Devoir.
„Tohle je teď Rusko. Kdekoli stanou nohy ruského vojáka, stává se území Ruskem. To je princip imperialistického dobývání,“ popsala Popová význam hlasování.
Podobně situaci hodnotí Vera Grancevová z pařížské Sciences Po. Podle ní chce Kreml demonstrovat naprostou svrchovanost nad okupovanými regiony. Zároveň se snaží vytvářet obraz, že v nich navzdory válce pokračuje demokratický proces, zatímco na samotné Ukrajině se volby nekonají. Ta však kvůli válečnému stavu nemůže podle svých zákonů vypsat prezidentské ani parlamentní volby.
Vojáci u dveří a hrozba ztráty dávek
Obě odbornice se shodují, že hlasování na okupovaných územích není svobodné. „Lidé budou hlasovat doslova pod hrozbou zbraní. Represe v těchto regionech jsou tvrdé,“ uvedla Popová. Okupační správa podle ní na obyvatele tlačí, aby se voleb zúčastnili.
Portál NV připomíná dřívější případy, kdy volební komise obcházely domácnosti v doprovodu ozbrojených ruských vojáků a požadovaly odevzdání hlasu. Moskva jejich přítomnost zdůvodňovala zajištěním bezpečnosti.
Častější je podle portálu nepřímý nátlak. Obyvatelům může hrozit zastavení výplaty důchodů a sociální pomoci nebo zamezení přístupu k humanitární pomoci.
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Co hrozí obyvatelům za účast?
Podle organizace Donbas SOS Ukrajina vychází z předpokladu, že obyvatelé okupovaných území jsou k hlasování nuceni. Za samotnou účast ve volbách jim proto v zásadě postih nehrozí. Za kolaboraci však může být považována práce ve volební komisi nebo působení v roli volebního pozorovatele.
Ukrajinské organizace, úřady a ochránci lidských práv podle NV doporučují, aby se lidé hlasování pokud možno vyhnuli. Mohou se například pokusit odjet z místa bydliště nebo si nechat vystavit pracovní neschopnost. Pokud se voleb přesto zúčastní, doporučují jim neposkytovat rozhovory médiím ani své hlasování veřejně nekomentovat.
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