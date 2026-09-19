Trump oznámil dohodu o Grónsku. USA mají získat trvalou kontrolu nad bezpečností ostrova
Donald Trump oznámil dohodu s Dánskem, která má ukončit spor o Grónsko. Spojené státy podle něj získají trvalou kontrolu nad svými bezpečnostními zájmy na ostrově a budou moci zabránit vzniku základen nepřátelských zemí. Kodaň i grónská vláda dohodu vítají.
Americký prezident Donald Trump oznámil dohodu s Dánskem, která má urovnat dlouhotrvající spor o Grónsko. Spojené státy podle něj získají trvalou kontrolu nad svými bezpečnostními zájmy na arktickém ostrově. Žádná nepřátelská země si tam navíc nebude moci vybudovat vojenskou základnu bez amerického souhlasu.
„Dohoda dává USA stálou kontrolu nad bezpečností a všemi ostatními potřebami v Grónsku a zcela řeší naše početné americké obavy,“ napsal Trump v pátek na své sociální síti Truth Social.
Podle agentury Reuters by měla být dohoda podepsána příští týden během Valného shromáždění OSN.
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Kodaň i Grónsko dohodu vítají
Dánská premiérka Mette Frederiksenová uvedla, že nové ujednání posílí společnou bezpečnost v Arktidě a severním Atlantiku. „Je tedy dobré pro Dánsko a pro NATO,“ prohlásila podle agentury AFP.
Dohodu přivítal také grónský premiér Jens-Frederik Nielsen. Podle něj zajistí posílení bezpečnosti Grónska, Dánského království, Spojených států i celé západní aliance.
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Trump dříve nevylučoval ani použití síly
Oznámení přichází po měsících napětí mezi Washingtonem a jeho evropskými spojenci. Trump od návratu do Bílého domu opakovaně prohlašoval, že Spojené státy by měly Grónsko získat. Nejprve svůj zájem vysvětloval nerostným bohatstvím ostrova, později především americkou národní bezpečností.
Prezident tvrdil, že Grónsko má pro USA zásadní strategický význam a Dánsko není schopné v oblasti čelit Číně a Rusku. Nevyloučil přitom ani použití síly k získání ostrova, který je autonomní součástí Dánského království.
Jeho výroky vyvolaly znepokojení mezi evropskými členy NATO. Dánsko na ně letos v lednu reagovalo zahájením vojenského cvičení Arctic Endurance, tedy Arktická odolnost, do něhož se zapojila také desítka dalších evropských zemí.
Nyní Trump oznámil dohodu, kterou představitelé Dánska i Grónska označují za přínos pro společnou bezpečnost. Její podpis se očekává příští týden.
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