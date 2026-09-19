Biohacking, longevity a moderní zdraví

Odebírat newsletter
newstream.cz Politika Trump oznámil dohodu o Grónsku. USA mají získat trvalou kontrolu nad bezpečností ostrova

Trump oznámil dohodu o Grónsku. USA mají získat trvalou kontrolu nad bezpečností ostrova

Donald Trump
ČTK
ČTK, fry
Sledovat newstream.cz na Googlu

Donald Trump oznámil dohodu s Dánskem, která má ukončit spor o Grónsko. Spojené státy podle něj získají trvalou kontrolu nad svými bezpečnostními zájmy na ostrově a budou moci zabránit vzniku základen nepřátelských zemí. Kodaň i grónská vláda dohodu vítají.

Americký prezident Donald Trump oznámil dohodu s Dánskem, která má urovnat dlouhotrvající spor o Grónsko. Spojené státy podle něj získají trvalou kontrolu nad svými bezpečnostními zájmy na arktickém ostrově. Žádná nepřátelská země si tam navíc nebude moci vybudovat vojenskou základnu bez amerického souhlasu.

„Dohoda dává USA stálou kontrolu nad bezpečností a všemi ostatními potřebami v Grónsku a zcela řeší naše početné americké obavy,“ napsal Trump v pátek na své sociální síti Truth Social.

Podle agentury Reuters by měla být dohoda podepsána příští týden během Valného shromáždění OSN.

Trumpovi jsou rodina kriminálníků, budou se zodpovídat. Elon taky, hrozí politik

Enjoy

Americkým demokratům se nelíbí, jak rodina Trumpů během druhého volebního období bohatne – na úkor obyčejných Američanů. Mezitím se miliardáři srocují za prezidentem před volbami do Kongresu. Platí, že kdo má peníze, tak vyhraje?

Tereza Zavadilová

Přečíst článek

Kodaň i Grónsko dohodu vítají

Dánská premiérka Mette Frederiksenová uvedla, že nové ujednání posílí společnou bezpečnost v Arktidě a severním Atlantiku. „Je tedy dobré pro Dánsko a pro NATO,“ prohlásila podle agentury AFP.

Dohodu přivítal také grónský premiér Jens-Frederik Nielsen. Podle něj zajistí posílení bezpečnosti Grónska, Dánského království, Spojených států i celé západní aliance.

Mark Carney

„Nejsme spojenci jen za dobrého počasí.“ Kanada se sbližuje s EU navzdory Trumpovým hrozbám

Politika

Premiér Mark Carney v Evropském parlamentu přivítal návrh na přidružené členství v EU a vyzval k užšímu spojenectví. Donald Trump mezitím pohrozil Bruselu dalšími cly, pokud nové partnerství vyhodnotí jako krok proti Spojeným státům.

fry

Přečíst článek

Trump dříve nevylučoval ani použití síly

Oznámení přichází po měsících napětí mezi Washingtonem a jeho evropskými spojenci. Trump od návratu do Bílého domu opakovaně prohlašoval, že Spojené státy by měly Grónsko získat. Nejprve svůj zájem vysvětloval nerostným bohatstvím ostrova, později především americkou národní bezpečností.

Prezident tvrdil, že Grónsko má pro USA zásadní strategický význam a Dánsko není schopné v oblasti čelit Číně a Rusku. Nevyloučil přitom ani použití síly k získání ostrova, který je autonomní součástí Dánského království.

Jeho výroky vyvolaly znepokojení mezi evropskými členy NATO. Dánsko na ně letos v lednu reagovalo zahájením vojenského cvičení Arctic Endurance, tedy Arktická odolnost, do něhož se zapojila také desítka dalších evropských zemí.

Nyní Trump oznámil dohodu, kterou představitelé Dánska i Grónska označují za přínos pro společnou bezpečnost. Její podpis se očekává příští týden.

Související

Nuuk

Trump svírá Evropu v kleštích. Po venezuelské ropě může sáhnout po Grónsku

Názory

Lukáš Kovanda

Přečíst článek
Mark Carney

„Nejsme spojenci jen za dobrého počasí.“ Kanada se sbližuje s EU navzdory Trumpovým hrozbám

Politika

fry

Přečíst článek

Mohlo by vás zajímat

Trumpovi jsou rodina kriminálníků, budou se zodpovídat. Elon taky, hrozí politik

Enjoy

Tereza Zavadilová

Přečíst článek
Sušenka z plastu a zemědělských zbytků protažených přes geneticky upravené kvasinky.

Co s přemírou plastů? Kupodivu je můžeme sníst, ale existují i lepší nápady

Enjoy

Josef Tuček

Přečíst článek