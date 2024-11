Trump je favoritem, ale v ostře sledovaných státech jasno není

Americká volební noc se nevyvíjí podle představ demokratů. Donald Trump zatím neztratil žádnou ze svých bašt. Výsledky v klíčových státech jsou však stále velice těsné, a ty patrně rozhodnou. Bez nich však Kamala Harrisová nemá šanci vyhrát. Kromě toho Demokratická strana přichází o senátní většinu.

Donald Trump má aktuálně převahu nad Kamalou Harrisovou. „Obecně řečeno, on překonává to, jak si vedl v roce 2020, a ona nedosahuje toho, jak si vedl Joe Biden v roce 2020,“ shrnuje probíhající souboj o Bílý dům analytik CNN Chris Wallace.

Ve štábu republikánského kandidáta Donalda Trumpa v Palm Beach na Floridě zatím mají důvod ke spokojenosti. Průběžné výsledky prezidentských voleb zatím vyplňují mapu spíše červenou barvou jeho strany. Oproti výsledkům z roku 2020 neztratil jediný stát a v dalších hodinách si může ještě polepšit. Kromě již potvrzené Severní Karolíny má dobrou šanci získat i Georgii, oba státy, které podle průzkumů patří nerozhodnutým.

Trump pohodlně překonal hranici 230 volitelů, přičemž k vítězství jich je potřeba 270. Trumpovi se daří hlavně ve venkovských oblastech, což se očekávalo, posílil ale i v městských oblastech. Podle průběžných průzkumů Trump uspěl i tam, kde to tak jisté nebylo. Například podle NBC News získal jedno ze tří voličů jiné barvy pleti, což by byl jeho nejsilnější výsledek za všechny tři kandidatury.

Harrisová už nemá rezervy

Zato demokraté ve washingtonském štábu Kamaly Harrisové si představovali sledování výsledků jinak. „Howardova univerzita se oblékla jako na oslavu, tisíce lidí drží v rukou vlajky s hvězdami a pruhy, ale nálada je spíše smuteční, protože na velké obrazovce sledují přicházející výsledky,“ uvádí zpravodajka stanice Sky News Martha Kelnerová s tím, že štábu vládne ticho.

Jistou vzpruhou pro Harrisovou jsou výsledky z domácí Kalifornie a západu Spojených států, které její statistiky pomohly přehoupnout přes hranici dvou stovek volitelů. Navzdory pohřební náladě ve štábu se její tým nevzdává. Ostatně situace ve státech jako Arizona a Nevada je stále otevřená. Je však nutné dodat, že bez výrazných úspěchů ve swing states vyhrát nemůže, zároveň nemá takovou rezervu jako Donald Trump.

Podle zpráv ze štábu Harrisové se pozornost demokratů nyní zaměřuje na Pensylvánii a dvojici států na břehu Velkých Jezer. Michigan a Wisconsin, ležící v oblasti tzv. Rezavého pásu, tedy průmyslové oblasti na severovýchodě kolem měst Detroit a Milwaukee, slibují velmi těsný souboj, na jehož výsledky si ještě počkáme.

Červený Kongres?

Kromě prezidentských voleb se rozhodovalo také o složení obou komor Kongresu, které napoví, zda nový prezident bude mít mezi zákonodárci protivníky nebo spojence, které hlavě státu pomohou s prosazováním jeho agendy. Průběžné výsledky opět potěší spíše republikány, kteří posilují.

Demokraté ztratili senátní křesla v Ohiu a Západní Virginii, čímž přijdou o dosavadní těsnou většinu. Pokud by Kamala Harrisová vyhrála, dost možná bude čelit republikánskému Senátu i Sněmovně reprezentantů, kde republikáni většinu obhajují a nevypadá to na velké drama. Naopak v případě zvolení Donalda Trumpa do Bílého domu by Washington prakticky zčervenal.

Voliči se v referendech také vyjadřovali k lokálním otázkám, od legalizace marihuany po volební pravidla. Nejsledovanější jsou však otázky ohledně práva na potrat, které na federální úrovni zrušil po Trumpově doplnění konzervativně laděný Nejvyšší soud. Už nyní je jasné, že v řadě států si voliči přejí ústavní zakotvení tohoto práva.