Putin možná nebude chtít uzavřít dohodu, připustil Trump
Americký prezident Donald Trump v úterý vyjádřil naději, že jeho ruský protějšek Vladimir Putin bude usilovat o rychlé ukončení války na Ukrajině. Zároveň ale šéf Bílého domu připustil, že Putin možná dohodu uzavřít nechce, napsala agentura Reuters.
„Nemyslím si, že to bude problém, abych k vám byl upřímný. Putina to už unavuje. Všechny to unavuje, ale nikdy nevíte,“ řekl Trump v rozhovoru pořadu Fox & Friends televize Fox News.
„V nadcházejících dvou týdnech se o Putinovi dozvíme... Je možné, že dohodu uzavřít nechce,“ řekl Trump a dodal, že Putin bude v těžké situaci, pokud dohodu nepřijme.
Připadá vám, že se americký prezident chová jako mafiánský boss nebo římský imperátor? A že mu to vlastně docela jde? Vypadá to, že jestli někdy něco v životě četl, jsou to příručky o tom, jaké jsou zákony moci.
Na dotaz, s jakými bezpečnostními zárukami by Ukrajina mohla počítat, Trump odpověděl, že mimo jiné Francie, Německo a Británie chtějí mít na místě vojáky, a dodal „nemyslím, že to bude problém“. Na dotaz, zda by v rámci bezpečnostních záruk mohli být na místo vysláni také američtí vojáci, Trump odpověděl, že k tomu rozhodně nedojde. „To vás ujišťuji,“ dodal s tím, že chce zabránit zabíjení.
„Budeme ochotni jim pomoci, zejména ze vzduchu, protože nikdo nemá to co my, prostě to nemají,“ uvedl Trump o možné letecké podpoře evropských spojenců, kteří by pomáhali zajistit bezpečnost Ukrajiny.
Americký prezident také poznamenal, že Ukrajina musí přijmout, že se jí nevrátí ztracená území, včetně východní části Donbasu, ale že výměnou za to bude mít mír. „Viděli jste mapu, velké části území byly uzmuty. Teď hovoří o Donbasu, ale jak víte 79 procent Donbasu teď vlastní a kontroluje Rusko,“ uvedl Trump s tím, že Ukrajina není dost silná, aby situaci změnila. „Byla to válka a Rusko je velmi silná vojenská mocnost,“ řekl.
Šéf Bílého domu také podotkl, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj bude muset být v jednáních flexibilní a „udělat, co musí“.
Trump v pondělí jednal v Bílém domě se Zelenským, s představiteli klíčových evropských zemí a se zástupci Severoatlantické aliance a Evropské unie. Zelenskyj dal po rozhovorech najevo se souhlas setkáním s Putinem, zřejmě do dvou týdnů. Trump tehdy bez podrobností zmínil americkou účast na připravovaných bezpečnostních zárukách pro Ukrajinu. Pondělní schůzku Trump narychlo zorganizoval po svém pátečním rokování s Putinem na Aljašce.
Schůzka evropských politiků včetně ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského s americkým prezidentem Donaldem Trumpem v Bílém domě skončila pro Evropany úspěchem, i když nepřinesla mnoho konkrétních výsledků. Píše to dnes německý tisk. Podle listu Die Zeit se Evropanům podařilo uklidnit bláznivého krále, podle listu Süddeutsche Zeitung předvedli Evropané zdařilou choreografii.
Zatímco páteční schůzka Donalda Trumpa s Vladimirem Putinem příliš radosti v Evropě nevzbudila, pondělní setkání amerického prezidenta s evropskými lídry včetně Volodymyra Zelenského naznačila obrat. Ukazuje se, že tradiční postupy mohou být leckdy lepší než ty moderní.
