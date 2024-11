Přiveďte rukojmí a dáme vám pět milionů dolarů, vyzval Netanjahu obyvatele Gazy

Izrael nabízí pět milionů dolarů (asi 120 milionů korun) za jednoho rukojmího vězněného v palestinském Pásmu Gazy. Každému, kdo přivede některého z rukojmích, bude zajištěn bezpečný odchod z Gazy. Řekl to izraelský premiér Benjamin Netanjahu při návštěvě Pásma Gazy, píše AFP. Těm, kteří izraelským rukojmím ublíží, slíbil podle agentury Reuters odplatu.

Reklama

Netanjahu společně s ministrem obrany Jisraelem Kacem navštívili koridor Necarim ve střední části Pásma Gazy, který vytvořila izraelská armáda. Videonahrávku z této návštěvy zveřejnila premiérova kancelář.

„Každému, kdo nám přivede některého z rukojmích, zajistíme bezpečný odchod z Gazy, stejně tak jeho rodině. Za každého rukojmího také dáme odměnu pět milionů dolarů,“ řekl Netanjahu. „Kdokoliv se opováží našim rukojmím ublížit, je mrtev. Budeme vás pronásledovat a dostaneme vás,“ dodal.

Netanjahu řekl, že Izrael bude pokračovat v hledání rukojmích do té doby, než je všechny najde, „živé nebo mrtvé“.

Při útoku palestinského teroristického hnutí Hamás na jih Izraele loni 7. října bylo do Pásma Gazy uneseno 251 lidí. Více než stovka z nich byla propuštěna na konci loňského listopadu. V Pásmu Gazy zůstává 97 rukojmích.

Reklama

Střelba v Praze i protesty v Gruzii. Czech Press Photo zná nominace Enjoy Do 30. ročníku soutěže Czech Press Photo se přihlásil rekordní počet fotografek a fotografů. Bylo jich 256. Porota vybírala nominované snímky z více než 4500 prací. Pořadatelé zveřejnili nominace v osmi kategoriích, kterým jako téma dominují ničivé povodně, tragická střelba na Univerzitě Karlově a sportovní fotografie z letních olympijských her v Paříži, mistrovství Evropy ve fotbale nebo z mistrovství světa v hokeji v Praze. ČTK Přečíst článek