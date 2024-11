Stanislav Šulc: Fialova vláda ve finiši začala pravicovatět. Bude to u voličů stačit?

Do voleb zbývá zhruba 11 měsíců. A tak se politici napříč politickým spektrem vzácně shodují: kampaň, byť nepřiznaná, je v plném proudu. Následující měsíce se tak můžeme těšit na to, že již tak vyostřená rétorika bude ještě hrubnout. Ale zajímavější bude sledovat sliby, kterými se budou všichni ohánět. Vládnoucí strany v tom mají jednu výhodu – mají ještě 11 měsíců na to, aby prosadili alespoň něco, co by jejich potenciální voliče mohlo přimět jít k volbám a volit právě jednu ze čtyř vládnoucích stran. A jak se zdá, vláda tuto výhodu konečně chápe.

Vláda Petra Fialy se pokouší jít do trháku. V části země se již objevují billboardy s několika odvážnými tvrzeními o tom, jak aktuální vláda dobře spravovala státní kasu. Ve stejném smyslu se nejspíš bude odvíjet také první část předvolební kampaně, kterou postupně vystřídá očekávatelný (a politicky zcela správný) výpad proti hlavnímu opozičnímu kandidátovi Andreji Babišovi.

Právě správa státní kasy se totiž měla stát hlavním trumfem deklarovaně pravicové vlády. Jenomže realita byla o mnoho složitější, než se původně z opozičních lavic zdálo, a tak snižování deficitů veřejných financí rozhodně nebylo tak rychlé, jak si vláda přála.

A tak se od ní vedle řekněme přirozených odpůrců odklonili také ti, kdo ji právě kvůli očekávaným škrtům volili. A nebyly to jen škrty, které se očekávaly, ale také celá řada odvážných kroků, které měly republiku strukturálně nakopnout k daleko rychlejšímu růstu a snižování byrokratické zátěže.

Vyhození pirátů byl jen začátek

Leč nic z toho nenastalo. Fialův tým pochopil, že času již moc nezbývá, a tak je nutné s tím něco udělat. A politicky to dělá zatím skvěle.

Prvním krokem bylo vykopnutí Pirátů z vlády. Navíc dostali Piráti cejch, že to byli právě oni, kdo dílem neschopností, dílem neústupností mohli za to, že nedošlo k větším reformám.

Najednou tu máme skutečně vládu táhnoucí za jeden provaz, která má ambice udělat i radikální změny. Začíná to snahou prosadit pozdější odchody do starobní penze. Jde o snahu prodloužit fungování průběžného systému, navíc ve spojení s loni prosazeným zákonem o podnikání na kapitálových trzích, kterým vláda de facto podporuje soukromé investice, jde o první krok k velké důchodové změně.

Radikální změna zdravotnictví

Druhou zásadní změnu nyní připustil ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09). V pořadu Otázky Václava Moravce totiž otevřeně hovořil o tom, že v Česku konečně vznikne možnost komerčního zdravotního pojištění. Má vzniknout seznam úkonů, za které si občané budou moci zaplatit.

Ačkoli jde o krok zcela logický, zvláště v době, kdy budeme slavit 35. výročí pádu komunismu, přesto to dodnes budí vášně. A mezitím bují ve zdravotnictví šedá zóna, kde se točí stamiliony mimo systém.

Pokud to Válek a vláda skutečně prosadí, půjde o pozitivní impuls pro celý zdravotní systém. Tedy pokud se vláda nelekne vlastní odvahy a nenabídne možnost připlatit si za křupavější rohlíky a voňavější ložní prádlo ve špitále.

Klacek na vládu

Jako by vykopnutí Pirátů vládu přimělo stát se konečně tím pravicovým kabinetem, jaký mnozí očekávali. Skoro to působí, že kdyby Piráti ve vládě nebyli celou dobu, byl by dneska rozpočet vyrovnaný, ne-li v přebytku, a za tři roky vládnutí by ODS a spol. zmenšili státní aparát na polovinu.

Jenomže realita je opravdu jiná. Rozpočet je dál v hlubokém minusu, ve státní správě se maximálně neobsazují prázdné pozice a vláda navíc nedokázala zrealizovat celou řadu slibů. A tak jí vedle opozice ostřelují také nové subjekty, kterým se daří lanařit bývalé voliče vládních stran.

Aktuální vzedmutí tak je snad snaha na poslední chvíli prosadit alespoň některá opravdu pravicová opatření a tím alespoň některé voliče přesvědčit, že by to v druhém volebním období mohlo být lepší.

Tím však vláda vedená politologem popírá jednu z důležitých pouček moderních vlád – ve volebním roce už neprosazuj žádné radikální změny. Důvod je jednoduchý: bolestivými reformami žádné voliče nezískáš, a ještě dáš opozici do rukou další klacek.

