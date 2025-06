Prezidentské volby v Polsku míří do finále

V Polsku začalo druhé kolo prezidentských voleb. Rozhodne se v něm mezi kandidátem vládnoucí proevropské Občanské koalice Rafalem Trzaskowským a Karolem Nawrockým, kandidátem podporovaným opoziční národněkonzervativní stranou Právo a spravedlnost (PiS). Volební místnosti se uzavřou ve 21:00, hlavní televizní stanice vzápětí zveřejní odhady výsledků. Konečné výsledky se očekávají v pondělí.

Výsledek hlasování o nástupci Andrzeje Dudy, spojence PiS, jehož druhý a poslední pětiletý mandát skončí v srpnu, je těžké předvídat. Liberální varšavský primátor Trzaskowski v prvním kole vyhrál s podporou 31,4 procenta hlasů, ale jen těsně, když konzervativní historik Nawrocki získal 29,5 procenta hlasů.

Opět těsný výsledek

Průzkumy naznačují, že dnešní výsledek bude opět těsný. O tom, kdo obsadí nejvyšší úřad, mohou rozhodnout voliči, kteří v prvním kole voleb podpořili krajní pravici. Její kandidáti získali přibližně pětinu hlasů.

Na výsledku souboje u hlasovacích uren do značné míry závisí, zda současná proevropská vláda bude schopna uskutečnit svůj program. Polsko je sice parlamentní republika, ale prezident má důležité pravomoci, včetně práva veta, které současná vládní koalice není s to přehlasovat.

Ve hře je i politická stabilita v zemi, která má důležitou pozici v Evropské unii a na východním křídle NATO v situaci, kdy Rusko vede čtvrtým rokem válku proti Ukrajině. Polsko je sousedem Ukrajiny a má společnou hranici s ruskou nejzápadnější výspou, Kaliningradskou oblastí.

Karel Pučelík: Polské prezidentské volby začaly těsným výsledkem. Pro Tuska to není dobrá zpráva Politika Kabinet Donalda Tuska si od prezidentských voleb slibuje, že mu uvolní cestu k větším a liberálnějším reformám. Vládní kandidát Rafał Trzaskowski do prvního kola šel jako favorit. Karola Nawrockého, který je podporován konzervativní opozicí, však porazil jen těsně. K tomu se dařilo i krajní pravici. Výsledky znamenají jediné - Donalda Tuska čeká napětí až do konce. Karel Pučelík Přečíst článek