Prezident Pavel dostal rekordní pokutu 60 tisíc, chyběly mu údaje o dárcích

Prezident Petr Pavel dostal od Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí pokutu 60 tisíc korun, což je dosud nejvyšší sankce udělená úřadem fyzické osobě. Pokutu dostal za netransparentní údaje o dárcích v prezidentské kampani. Jako první na to upozornil magazín Reportér, člen vedení dohledového úřadu Jan Outlý řekl, že v přehledu Pavlových dárců chyběly často údaje o bydlišti a datu narození. Podle Pavla nešlo o netransparentní, ale o chybějící údaje. Dodal, že pokud je dárce neposkytne sám, není způsob, jak je získat.

V přehledu sponzorů má být podle Outlého uvedeno jméno, příjmení, datum narození a bydliště dárce. Tabulka dárců Pavla je ale podle Outlého z tohoto pohledu téměř prázdná, pokud se jedná o data narození a bydliště. Objem darů, u jejichž dárců chyběly údaje, zatím není jasný. Výše darovaných částek v seznamu sponzorů totiž zveřejňované být ze zákona nemusí. Budou tak známy až ze zprávy o financování kampaně. Termín jejich odevzdání je podle Outlého do 2. května.

„Jestliže máte šest tisíc dárců a ode všech máte mít předepsaný údaj, jako je adresa a datum narození a někdo z nich vám to nepošle, tak my nemáme páku, jak to z těch lidí dostat,” řekl novinářům při návštěvě Polska Petr Pavel. „Jak jsem byl upozorněn, 60 tisíc je v podstatě standardní pokuta za drobné nesrovnalosti. Já myslím, že tohle je naprosto pochopitelné a nemám s tím sebemenší problém, protože k takovým problémům prostě dochází,” doplnil.

Pokutu 60 tisíc korun dosud kromě Pavla od dohledového úřadu žádná fyzická osoba nedostala. Vyplývá to ze seznamu pokut na webu úřadu. Předchozí nejvyšší sankce udělená dohledovým úřadem fyzické osobě činila 40 tisíc korun. Dostali ji dva lidé. Jedním byl bývalý premiér Jiří Paroubek, kterého úřad pokutoval také mimo jiné za nezveřejnění údajů o dárcích v kampani pro senátní volby v roce 2018 nebo za neodevzdání zprávy o financování volební kampaně v zákonném termínu. Druhý člověk s udělenou pokutou 40 tisíc korun byl Pavel Zítko, který stejně jako Petr Pavel chyboval v kampani pro letošní prezidentské volby. Zítko si například ani nezřídil vlastní volební účet. Ministerstvo vnitra Zítka do prezidentských voleb kvůli nesplnění podmínek ani nepustilo.

Pokuta byla Pavlovi uložena, ještě než se ujal úřadu prezidenta. „Proto se zde neuplatnila přestupková imunita, které jinak prezident požívá,” řekl magazínu Reportér Outlý. Na Pavlově transparentním účtu je uvedeno, že Pavel odeslal 60 tisíc korun Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí v pondělí 13. března.