Prezident Pavel: Bitcoinová kauza má mimořádně škodlivý potenciál

Bitcoinová kauza, kvůli které rezignoval ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS), má mimořádně škodlivý potenciál, uvedl ve Sněmovně prezident Petr Pavel. Může podle něj znevěrohodnit instituce státu v očích občanů, snížit důvěru ve spravedlnost obecně i poškodit Českou republiku v zahraničí.

„Kdybych to měl nazvat hlasem lidu, tak bych řekl, že to je velký průšvih,“ řekl ke kauze Pavel. Podle hlavy státu je nutné udělat vše pro to, aby vše, co s kauzou souvisí, bylo transparentně a důkladně vyšetřeno. „Abychom z toho vyvodili závěry všeho druhu, ať už etické, politické, ale také možná trestněprávní. V případě, že se ukáže, že v této věci někteří lidé pochybili, pak musí nést odpovědnost,“ dodal Pavel.

Blažek končí ve funkci kvůli problematickému daru bitcoinů od Tomáše Jiřikovského, který v roce 2017 skončil ve vězení za zpronevěru, obchod s drogami a nedovolené ozbrojování. Na transakci kryptoměny, kterou ministerstvo vydražilo za miliardu korun, podle Blažka nebylo nic nelegálního a neprokázalo se, že dar pro ministerstvo spravedlnosti pocházel z trestné činnosti.

Premiér Petr Fiala (ODS) uvedl, že novou ministryní spravedlnosti se stane poslankyně a místopředsedkyně ODS Eva Decroix. Pavel novinářům řekl, že se s ní setká v pondělí, následně ji případně v úterý jmenuje. „Výběr je věcí pana premiéra, on zodpovídá za vládu. Já budu jeho návrh respektovat,“ podotkl prezident.

Hrad na webu později avizoval, že Pavel přijme Decroix na Pražském hradě v pondělí v 09:30.

Vyšetřování věci podle něj bude předmětem zájmu nejen politiků, ale i veřejnosti. „Rád bych dal prostor k tomu, aby vyšetřování mohlo proběhnout v klidu a bez ovlivňování,“ uvedl na dotaz, zda nebude chtít o záležitosti ještě hovořit s vládou.

Předsedkyně dolní komory Markéta Pekarová Adamová (TOP 09), která dnes prezidenta ve Sněmovně přivítala, novinářům řekla, že Pavlova slova nevnímá jako kritiku, ale spíše jako výzvu k tomu, aby se věc transparentně prověřila. „Je v zájmu všech, abychom měli odpovědi na mnoho otázek, které se postupem času objevují. A to žádám i já jako předsedkyně jedné z koaličních stran,“ poznamenala.

Fiala se podle ní ke kauze staví čelem, zároveň Blažek v řádu dní vyvodil svoji politickou odpovědnost. Nyní je podle šéfky TOP 09 nutné počkat na další kroky, vyšetřování nějaký čas potrvá.

