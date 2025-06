Na trzích se dá vydělat i bez vlastního kapitálu. Jak funguje prop trading?

David Varga, spoluzakladatel Fintokei, platformy pro tzv. prop trading, vysvětluje, jak firma propojuje obchodníky s kapitálem a know-how. V rozhovoru přibližuje principy proprietárního obchodování, možnosti pro začátečníky i pokročilé tradery a výzvy, které v tradingu čekají.

Mohl byste krátce představit, co je Fintokei a čím se zabývá?

Fintokei je prop tradingová platforma, která umožňuje lidem z celého světa obchodovat na finančních trzích bez vlastního kapitálu. Poskytujeme virtuální účty, na kterých si obchodníci mohou vyzkoušet své strategie nebo prokázat své schopnosti. Pokud uspějí a splní takzvanou tradingovou výzvu, získají přístup k virtuálně financovanému účtu a podíl ze zisku, který vytvoří. Naším cílem je urychlit cestu talentovaných a ambiciózních traderů k úspěchu.

Pro lidi, kteří nejsou z finančního světa – co přesně znamená „prop trading“ a jak se liší od běžného investování?

Prop trading, neboli proprietární obchodování, znamená, že obchodník využívá prostředky firmy, nikoli své vlastní peníze. Na rozdíl od běžného obchodování, kde riskujete vlastní kapitál, u prop tradingu nese riziko firma a obchodník získává odměnu ze zisku. Je to skvělá příležitost pro ty, kteří mají dovednosti, ale chybí jim kapitál nebo chtějí minimalizovat rizika.

Co znamená, že Fintokei spojuje brokera a prop firmu? Jak si to má běžný člověk představit?

Spojujeme to nejlepší z obou světů. Jako prop firma umožňujeme obchodovat na virtuálně financovaných účtech a vydělávat s omezeným rizikem. Zároveň za námi stojí broker a finanční skupina, která nám poskytuje kvalitní technologické zázemí, přístup na trhy a zajišťuje stabilitu i důvěryhodnost. Obchodník tak má vše pod jednou střechou – od výuky přes simulované obchodování až po reálné obchodování u brokera.

Podíl na zisku od 50 do 100 procent

Jak v praxi funguje spolupráce mezi Fintokei a jednotlivými tradery? Jak se může člověk stát vaším traderem?

Zájemce si vybere jeden z našich programů – StartTrader, SwiftTrader nebo ProTrader. Každý z nich nabízí jinou úroveň náročnosti, takže si u nás najdou své místo jak začátečníci, tak pokročilí obchodníci. Podle zvoleného programu procházejí evaluačním procesem. Pokud splní stanovené podmínky a prokážou své schopnosti, uzavíráme s nimi smlouvu o přístupu k virtuálně financovanému účtu. Pokud nadále vydělávají, čeká je velmi zajímavý podíl na zisku, který může být od padesáti do sta procent.

Musí mít zájemce o trading u vás nějaké speciální vzdělání nebo zkušenosti?

Ne, nepotřebuje. Naše platforma je otevřená všem, kteří mají chuť se učit a rozvíjet. Poskytujeme vzdělávací materiály a podporu, aby si každý mohl vybudovat potřebné dovednosti a vyzkoušet si trading s větším kapitálem. Nejde jen o znalosti, ale i o schopnost zvládat emoce a udržet disciplínu. Navyšování obchodního kapitálu je hlavním cílem každého tradera, který míří za vyššími výdělky.

Virtuální kapitál, reálné odměny

Když se trader osvědčí, opravdu dostane k dispozici váš kapitál? Jaké jsou podmínky?

Účet a kapitál, který dostane, jsou virtuální. Odměny z případného zisku jsou však reálné. Například v programu ProTrader je cílem v první fázi dosáhnout zisku osm procent a v druhé fázi pět procent, přičemž maximální denní ztráta je minus pět procent a celková ztráta minus deset procent. Pokud obchodník tyto cíle splní, nepřekročí povolený limit ztrát a úspěšně absolvuje obě fáze, získá přístup k virtuálně financovanému účtu s odměnou osmdesát procent ze zisku.

Co vás osobně přivedlo k založení Fintokei? Jaká byla vaše motivace?

Chtěl jsem vytvořit platformu, která umožní talentovaným obchodníkům uspět bez ohledu na jejich finanční zázemí. Začal jsem v Japonsku, kde tento koncept vůbec neznali, a postupně jsme rozšířili působnost i globálně. Věřím, že trading by měl být přístupný každému, kdo má dovednosti a odhodlání. Fintokei dává lidem šanci a podporu, kterou potřebují k úspěchu.

V čem se podle vás Fintokei liší od jiných prop trading firem nebo brokerů?

Kombinujeme prop trading se zázemím a reputací regulovaného brokera. Nabízíme komplexní řešení pod jednou střechou a klademe důraz na transparentnost, férovost a vzdělávání. Nejsme tu jen proto, abychom poskytli velký kapitál nebo slibovali rychlé zisky. Chceme, aby naši obchodníci získali správné návyky a dovednosti a abychom s nimi budovali dlouhodobé vztahy.

Úspěšní mají disciplínu a trpělivost

Jaké typy lidí u vás nejčastěji uspějí? Je to spíš o technických znalostech, nebo o psychologii?

Hlavně o psychologii. Úspěšní obchodníci mají disciplínu, trpělivost a schopnost řídit riziko. Technické znalosti jsou důležité, ale klíčová je psychologická odolnost a schopnost držet se strategie. Obchodování je maraton, ne sprint. Naši obchodníci to vědí a k výplatám zisků se dostává stále více z nich. Alespoň na jeden payout dosáhne 9,6 procenta našich obchodníků. Průměrný payout v roce 2024 byl devadesát tisíc sto pět korun.

Trading je často vnímán jako rizikový. Jak pracujete s rizikem u svých traderů?

Máme jasně definovaná pravidla risk managementu, která musí obchodníci dodržovat. Patří sem limity denních i celkových ztrát. Cílem je chránit expozici firmy a zároveň vést obchodníky k rozumné kontrole rizika a disciplíně.

Jakou roli hraje technologie a automatizace v tom, co děláte? Má u vás místo i lidská intuice?

Technologie je základ naší platformy – od simulací až po reálné obchodování. Automatizace nám pomáhá v procesech, ale rozhodnutí a strategie zůstávají na obchodníkovi. Lidská intuice a zkušenosti jsou nenahraditelné.

Objevuje se i u vás problém „podvodných“ traderů? Jak se bráníte zneužití systému?

Ano, setkáváme se s pokusy obejít naše pravidla. Máme robustní systémy detekce a pravidla, která takové chování odhalí a omezí. Chceme udržet férové prostředí pro všechny. Místo okamžitého rušení účtů se snažíme viníky naučit udržitelnému obchodování. Pomáhají nám v tom tzv. pravidla konzistence, která stanoví denní limity pro ztrátu či zisk a omezení páky. Obchodování na takovém účtu pak odpovídá obchodnímu plánu, který chceme u traderů vidět.

Lidský faktor zůstane klíčový

Říkáte, že spojení brokera a prop firmy je budoucnost tradingu. Proč tomu tak věříte?

Toto spojení umožňuje nabídnout obchodníkům komplexní služby – od výuky a simulací až po obchodování na virtuálně financovaném účtu a případný přechod na reálné obchodování u brokera s větším kapitálem, než by si sami mohli dovolit. Věřím, že koncept výzev a evaluace, tedy moderní prop trading, bude vstupní branou pro nové obchodníky. Pokud se v tradingu osvědčí a vydrží, mohou následně přejít na vlastní účet u brokera. Tradeři tak od začátku získají kvalitní základy a disciplínu, což zvyšuje jejich šance na úspěch. Vidím v tom cestu, jak trading otevřít širšímu publiku.

Jak vidíte budoucnost retailového (malého) tradingu v době AI a automatizace?

AI a automatizace přinášejí nové nástroje a možnosti, ale také zvyšují konkurenci. Obchodníci budou muset být adaptabilní, neustále se učit a využívat technologie ve svůj prospěch. Lidský faktor ale zůstane klíčový. Navíc si myslím, že i snaha „porazit AI“ bude pro tradery motivací.

Co byste poradil někomu, kdo se zajímá o trading, ale neví, kde začít?

Začněte studiem základů a materiálů zdarma na internetu. Vyzkoušejte si obchodování na demo účtu, které je zdarma a bezpečné. Pokud zjistíte, že vás to baví, můžete postoupit dál – třeba do dalších kurzů nebo k prop tradingu s omezeným rizikem. Ve Fintokei nabízíme možnost vyzkoušet si kterýkoliv z našich programů ve Free Trial módu. Za pět minut máte založený účet a za dalších deset můžete obchodovat. Free Trial obsahuje jedno kolo evaluace, které je obvykle nejtěžší. Pokud ho ve Free Trial módu zvládnete, víte, že na to máte i „naostro“. Důležité je mít realistická očekávání – nečekat miliony přes noc, protože to není kasino. Je potřeba být trpělivý, disciplinovaný a vnímat trading jako koníček nebo kariéru, které se budete chtít věnovat roky. Trading je cesta, ne cíl. Pokud to zvládnete, může vám přinést velkou svobodu.

David Varga je spoluzakladatelem a CEO společnosti Fintokei, která se specializuje na vzdělávání a evaluaci obchodníků na finančních trzích. Hned po dokončení VŠ studií ekonomie, mamagementu a práva, se dostal do tradingového prostředí. S více než 13letou zkušeností ve finančním sektoru je také spoluzakladatelem regulované brokerské společnosti Purple Trading, poskytující služby obchodníkům a investorům po celém světě. Ve volném čase se dnes věnuje zejména rodině, cestování a sportu (florbal, běh).

