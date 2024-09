Fiala, premiér mírného pokroku v mezích zákona

Ministerstvo financí zveřejnilo návrh rozpočtu na příští rok. Šéf rezortu Stanjura počítá s deficitem 230 miliard korun, podle rozpočtových pravidel smí schodek dosáhnout 231 miliardy. Vláda může koncept státních financí ještě upravit, teoreticky je k mání jedna miliarda korun. O další peníze už se hlásí Práti, jistě nebudou jediní. Smlsne si samozřejmě opozice, v klidu může oficiálně zahájit ostrou fázi volební kampaně. Vládní strany už s ní začaly.

Premiér Petr Fiala, šéf občanských demokratů začal kampaň před krajskými a senátními volbami před obchodním centrem v Ústí nad Labem, navštívil neslavně proslulou čtvrť Mojžíř a nakonec si vyšlápl na Ještěd. Prý to pro něj byla výzva. Aby ne, v polobotkách. Trefa jako Brno je ale z jiného soudku. S primátorkou Markétou Vaňkovou a jihomoravským hejtmanem Janem Grolichem v moravské metropoli oznámil, že po pěti letech pauzy se na Masarykův okruh vrátí motorky. Vláda na MotoGP přispěje desítkami miliard. Tak ještě do Brna natrvalo přestěhovat celý kabinet a bude vymalováno.

Šéf Pirátů Ivan Bartoš si nedovede představit den bez kafe. Je to jeho životabudič a jedna z mála chvil, kterou může obětovat voličům. Tedy říct něco na kameru, než mu vychladne káva, aby se o ni nespálil. Proto, aby byl voličům blíž, rozjíždí s týmem pořad „Na kafe s Ivanem“. A taky aby časem i odpovídal na časté otázky a nejasnosti.

Předseda STAN Vít Rakušan je přesvědčený, že Starostové se nemají zač stydět a tak udělali výsledkobraní. Rozuměj – v Dienzenhoferových sadech v Praze postavili stánky, kde se chlubili svými přednostmi a úspěchy. Kolemjdoucí, jak jinak, si mohli dát zdarma alespoň kávu.

Lidovci pro lidi – to je hlavní slogan, byť vznikl už před časem, s nímž půjde do krajských a senátních voleb Marián Jurečka a jeho KDU-ČSL. Zkrátka, je to taková trvalka – sneseme vám modré z nebe.

