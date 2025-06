V USA bude rušno. Trump chystá vojenskou přehlídku za miliardu, Američané demonstrace

Ve stovkách amerických měst se chystají protesty proti americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi před vojenskou přehlídkou, kterou šéf Bílého domu pořádá na své 79. narozeniny k letošnímu 250. výročí vytvoření amerického pozemního vojska. Demonstrace, které by mohly vojenskou přehlídku zastínit, se chystá uspořádat koalice prodemokratických, odborových a liberálních aktivistů pod názvem No Kings (Žádní králové). Trump pohrozil potlačením případných protestů.

Dnes budou podle amerických médií patrně kulminovat ve stovkách měst ve všech 50 amerických státech protesty, které se konají hlavně proti Trumpově imigrační politice zejména v Los Angeles. Z druhého největšího amerického města se přenesly i do dalších částí Spojených států.

Varování od Trumpa

Samotná vojenská přehlídka ve Washingtonu začíná dnes v 18:30 místního času, tedy v neděli v 00:30 středoevropského letního času. Republikánská hlava státu varovala, že případné protesty tvrdě potlačí. Do Los Angeles Trump proti vůli kalifornského guvernéra kvůli předchozím protestům vyslal na 4000 příslušníků Národní gardy a 700 příslušníků námořní pěchoty.

Náklady na vojenskou přehlídku se odhadují na 45 milionů dolarů (přes 970 milionů korun), napsal server The Hill. Objeví se na ní desítky tanků, které budou projíždět hlavním městem po Constitution Avenue, dále parašutisté, helikoptéry nebo raketomety. V průvodu bude pochodovat na 7000 vojáků a úřady očekávají, že se na akci přijde podívat asi 200 tisíc lidí. Trump má podívanou sledovat z vyhlídkové lóže.

Vojenská přehlídka je označena za zvláštní bezpečnostní událost celostátního významu. Tento status se vztahuje také na inaugurace prezidentů nebo státní pohřby. Je vyhrazen pro akce, které přitahují velké davy lidí a kde mohou vypuknout masové protesty. Vyžaduje zvýšenou míru koordinace mezi americkými představiteli, Federálním úřadem pro vyšetřování (FBI), kapitolskou policií a příslušníky washingtonské Národní gardy, přičemž vedení se ujmou tajné služby.

Armáda je v USA tradičně vnímána jako apolitický orgán a vojenské přehlídky se v zemi pořádají výjimečně. Poslední se konala v roce 1991 na oslavu konce války v Perském zálivu. Šlo tehdy o největší přehlídku americké armády od druhé světové války.

Trump zveřejnil daňové přiznání. Na kryptoměnách vydělal majlant Money Americký prezident Donald Trump zveřejnil své první majetkové přiznání v novém funkčním období. Uvádí v něm mimo jiné příjmy z rodinných aktivit v oblasti kryptoměn v řádu desítek milionů dolarů a další majetkové podíly, napsala agentura Reuters. ČTK Přečíst článek