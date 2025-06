Situace v LA se vyostřuje. Trump tam pošle námořní pěchotu

Americká armáda oznámila, že vyšle na 700 příslušníků námořní pěchoty do Los Angeles, kterým v posledních dnech zmítaly nepokoje. Mají zde pomoci chránit federální pracovníky a majetek, uvedly světové agentury. Armáda tak potvrdila dřívější informace zdroje agentury Reuters. Kalifornský guvernér Gavin Newsom nasazení námořní pěchoty stejně jako předtím Národní gardy ostře kritizoval.

Místy násilné protesty ve druhém nejlidnatějším městě USA vypukly v pátek poté, co imigrační úřady ve městě uskutečnily sérii razií a zadržely nejméně 44 lidí za údajné porušení imigračních předpisů.

Americký prezident Donald Trump již o víkendu mobilizoval nejméně 2000 vojáků Národní gardy. Republikánský prezident slíbil, že vždy udělá, co je potřeba, aby zajistil bezpečí občanů. Vyjádřil také přesvědčení, že neměl jinou možnost než Národní gardu do Los Angeles vyslat. Podle svých slov nechce občanskou válku.

„Cílem aktivace námořní pěchoty je poskytnout úkolovému uskupení 51 dostatečný počet vojáků k zajištění nepřetržitého pokrytí oblasti v podpoře vedoucí federální agentury,“ uvádí se podle agentury Reuters v prohlášení armády.

Příslušníci námořní pěchoty mají být v Los Angeles v podpůrné roli, dokud nedorazí všichni z 2000 původně povolaných příslušníků Národní gardy. V pondělí v poledne místního času jich v Los Angeles podle agentury AP byla zhruba polovina.

Newsom v reakci na oznámení armády nasazení námořní pěchoty v Los Angeles kritizoval. „Americká námořní pěchota sloužila se ctí v mnoha válkách na obranu demokracie. Jsou to hrdinové. Neměli by být nasazováni na americké půdě tváří v tvář svým vlastním krajanům, aby plnili pomatené představy diktátorského prezidenta. Je to neamerické,“ napsal demokratický guvernér na X.

Později Newsom oznámil, že Trump nasadí v Los Angeles dalších 2000 příslušníků Národní gardy, což následně potvrdil také mluvčí Pentagonu Sean Parnell. Trump podle Newsoma zneužívá moc způsobem, který je „reálnou hrozbou pro základy naší republiky“.

Newsom již dříve nasazení Národní gardy na potlačení protestů bez konzultace s ním označil za nezákonné, a proto se jeho stát obrátil na soud, kde požaduje zrušení Trumpova nařízení. Guvernérův úřad také ve formálním dopise požádal ministra obrany Petea Hegsetha, aby vojáky stáhl.

Agentura AP v pondělí ráno místního času uvedla, že ulice Los Angeles byly klidné, i když ve vzduchu stále visel zápach kouře. Zatímco většina města byla ušetřena jakéhokoli násilí, střety se přehnaly několika bloky v centru a i pár dalšími místy.