Čaputová pověřila Fica sestavením nové slovenské vlády, má na to čtrnáct dní

Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová pověřila předsedu vítězné strany v sobotních parlamentních volbách Roberta Fica sestavením nové vlády. Fico to potvrdil novinářům po schůzce s hlavou státu, od které dostal dva týdny na vytvoření kabinetu.

Podle Fica zformování vlády nebude jednoduché. Ficova strana Směr-sociální demokracie (Směr-SD) volby vyhrála se ziskem téměř 23 procent hlasů, na vytvoření vlády s většinovou podporou ve sněmovně ale potřebuje získat ke spolupráci alespoň dvě další strany.

Podrobnosti připravujeme