Pavel sporný nižší růst důchodů podepíše. Je ale nezbytné, aby zákon přezkoumal Ústavní soud

Prezident Petr Pavel se rozhodl podepsat spornou vládní novelu o snížení červnové valorizace důchodů. Je ale nezbytné, aby zákon přezkoumal Ústavní soud (ÚS), řekl ve středu Hrzánském paláci. Pokud by se opozice nakonec neobrátila v souvislosti s novelou na ÚS, učiní tak Pavel.

Důchody mají při mimořádné červnové valorizaci vzrůst podle novely v průměru o 760 korun. Podle nyní platných zákonných pravidel by to bylo průměrně o 1770 korun. Kabinet snížení zdůvodnil snahou o stabilizaci veřejných financí v letošním roce i v dalších letech.

Předsedkyně poslaneckého klubu opozičního hnutí ANO Alena Schillerová už oznámila, že poslanci ústavní stížnost podají, a to kvůli retroaktivitě a způsobu projednání.

Pavel uvedl, že rozumí právním námitkám opozice, zejména kvůli projednávání ve stavu legislativní nouze . „Skutečně v tomto případě byl použit sporným způsobem,” řekl Pavel.

Za pravdu ale dává i vládě. „Její argumenty, stejně jako argumenty ekonomických odborníků, hovoří jasně o tom, že zpomalení růstu penzí za stávající situace je nezbytné,” poznamenal prezident. Má výhrady kvůli tomu, že kabinet o celé záležitosti nedostatečně komunikoval. Vadí mu i to, že vláda nezahrnula potřebné peníze na mimořádnou valorizaci penzí do rozpočtu, přestože na to byla opakovaně upozorňována.

Kabinet poukazuje na to, že předloha musí vyjít ve Sbírce zákonů do 22. března, což je poslední den pro vydání vládního nařízení k červnovému navýšení penzí podle platných pravidel.

Premiér Petr Fiala (ODS) prezidentovo rozhodnutí uvítal. „Tato úprava je nesmírně důležitá, protože zabraňuje enormnímu nárůstu zadlužení naší země a zároveň zaručí všem, kteří pobírají důchody, jejich zvýšení průměrně o 780 korun,” uvedl předseda vlády.