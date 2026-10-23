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Petr Pavel jako evropský vyjednavač? Je mezi pěti jmény pro rozhovory s Putinem

Petr Pavel
ČTK
ČTK, fry
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Evropa hledá člověka, který by jejím jménem jednal s Vladimirem Putinem o ukončení války na Ukrajině. Mezi pěticí zvažovaných kandidátů je podle britského The Telegraph také český prezident Petr Pavel. Ve hře jsou vedle něj Giorgia Meloniová, Alexander Stubb, Mette Frederiksenová a Jonas Gahr Störe.

Prezident Petr Pavel patří podle britského The Telegraph mezi pět evropských politiků, kteří připadají v úvahu jako vyjednavači s ruským prezidentem Vladimirem Putinem o ukončení války na Ukrajině. Web se odvolává na diplomatické zdroje, podle nichž už byli někteří možní kandidáti osloveni.

Evropa se podle textu snaží získat při jednáních s Ruskem výraznější roli. Americké zprostředkovatelské úsilí za více než rok a půl nepřineslo zásadní průlom a zároveň rostou obavy, že americký prezident Donald Trump při hledání dohody nezastupuje evropské zájmy a je vůči Moskvě vstřícnější.

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Ve hře je pět evropských lídrů

Vedle Pavla se podle The Telegraph zvažuje italská premiérka Giorgia Meloniová, finský prezident Alexander Stubb, dánská premiérka Mette Frederiksenová a norský premiér Jonas Gahr Störe. Podle jednoho z diplomatických zdrojů je ale pravděpodobnější, že Evropu nebude zastupovat jediný politik, nýbrž skupina několika lídrů. Tím by se předešlo soupeření mezi jednotlivými zeměmi a případnému vetování kandidátů.

Pavel má podle zdrojů britského webu pro tuto roli vhodný profil díky svým zkušenostem z působení v čele Vojenského výboru NATO a z jednání s Ruskem na vojenské úrovni. Informace o jeho možném zapojení si všimla také ruská média včetně státní agentury TASS.

Pavel: Evropa potřebuje svého vyjednavače

Sám český prezident v rozhovoru pro Axel Springer Global Reporters Network uvedl, že Evropa musí určit „člověka nebo skupinu lidí, kteří budou mluvit za Evropu“. Nemusí podle něj jít přímo o představitele Evropské unie nebo NATO, ale o politiky, kteří dostanou mandát od ostatních evropských zemí.

Podle Pavla totiž Putin Evropskou unii jako autoritu ignoruje. „Nechce mluvit s Ursulou von der Leyenovou, nemluví s Kajou Kallasovou. Přestal komunikovat i s ostatními evropskými lídry, včetně Emmanuela Macrona,“ uvedl.

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Ve hře jsou i ústupky Rusku

Pavel se domnívá, že nastal čas zahájit s Putinem seriózní jednání o snížení napětí. Rusku by podle něj bylo možné nabídnout určitou motivaci, například obnovení obchodu a spolupráce. Protiruské sankce by se ale podle Pavla mohly uvolňovat pouze pod podmínkou, že Moskva přistoupí na příměří a mírová jednání.

Do diplomatického úsilí se současně dál zapojují Spojené státy. Zvláštní americký vyslanec Steve Witkoff oznámil, že příští měsíc budou pokračovat trojstranná jednání USA, Ukrajiny a Ruska. Přicházejí poté, co Donald Trump prominul Moskvě nové sankce a dohodl se s Putinem na nákupech ruské nafty. Kritici tvrdí, že tyto peníze může Rusko využít k dalšímu financování války, Trump ale krok hájí jako cestu, jak dostat Putina k jednacímu stolu.

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