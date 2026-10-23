Petr Pavel jako evropský vyjednavač? Je mezi pěti jmény pro rozhovory s Putinem
Evropa hledá člověka, který by jejím jménem jednal s Vladimirem Putinem o ukončení války na Ukrajině. Mezi pěticí zvažovaných kandidátů je podle britského The Telegraph také český prezident Petr Pavel. Ve hře jsou vedle něj Giorgia Meloniová, Alexander Stubb, Mette Frederiksenová a Jonas Gahr Störe.
Prezident Petr Pavel patří podle britského The Telegraph mezi pět evropských politiků, kteří připadají v úvahu jako vyjednavači s ruským prezidentem Vladimirem Putinem o ukončení války na Ukrajině. Web se odvolává na diplomatické zdroje, podle nichž už byli někteří možní kandidáti osloveni.
Evropa se podle textu snaží získat při jednáních s Ruskem výraznější roli. Americké zprostředkovatelské úsilí za více než rok a půl nepřineslo zásadní průlom a zároveň rostou obavy, že americký prezident Donald Trump při hledání dohody nezastupuje evropské zájmy a je vůči Moskvě vstřícnější.
Trumpův zmocněnec Steve Witkoff pochválil Vladimira Putina za propuštění 74letého Američana Stephena Hubbarda a označil ruského prezidenta za „humanitárního“. Výrok okamžitě vyvolal ostrou reakci mezi republikány. Jeden ze senátorů označil Putina za „chladnokrevného vraha“, další Witkoffovu poznámku za trapnou a pobuřující.
„Další trapná situace.“ Witkoff to schytává od republikánů za označení Putina za „humanitárního“
Politika
Trumpův zmocněnec Steve Witkoff pochválil Vladimira Putina za propuštění 74letého Američana Stephena Hubbarda a označil ruského prezidenta za „humanitárního“. Výrok okamžitě vyvolal ostrou reakci mezi republikány. Jeden ze senátorů označil Putina za „chladnokrevného vraha“, další Witkoffovu poznámku za trapnou a pobuřující.
Ve hře je pět evropských lídrů
Vedle Pavla se podle The Telegraph zvažuje italská premiérka Giorgia Meloniová, finský prezident Alexander Stubb, dánská premiérka Mette Frederiksenová a norský premiér Jonas Gahr Störe. Podle jednoho z diplomatických zdrojů je ale pravděpodobnější, že Evropu nebude zastupovat jediný politik, nýbrž skupina několika lídrů. Tím by se předešlo soupeření mezi jednotlivými zeměmi a případnému vetování kandidátů.
Pavel má podle zdrojů britského webu pro tuto roli vhodný profil díky svým zkušenostem z působení v čele Vojenského výboru NATO a z jednání s Ruskem na vojenské úrovni. Informace o jeho možném zapojení si všimla také ruská média včetně státní agentury TASS.
Realitní CLUB říjen 2026
Investice do nemovitostí jsou hlavním tématem nového Realitního CLUBU. Na obálce jsou architekti Jaroslav Wertig a Boris Redčenkov ze studia A69, o byznysu kolem kulturních nemovitostí mluví Albert Čuba. Šéf Penta Real Estate Rudolf Vacek ukazuje, kde dnes Praha skrývá největší developerské příležitosti.
Pavel: Evropa potřebuje svého vyjednavače
Sám český prezident v rozhovoru pro Axel Springer Global Reporters Network uvedl, že Evropa musí určit „člověka nebo skupinu lidí, kteří budou mluvit za Evropu“. Nemusí podle něj jít přímo o představitele Evropské unie nebo NATO, ale o politiky, kteří dostanou mandát od ostatních evropských zemí.
Podle Pavla totiž Putin Evropskou unii jako autoritu ignoruje. „Nechce mluvit s Ursulou von der Leyenovou, nemluví s Kajou Kallasovou. Přestal komunikovat i s ostatními evropskými lídry, včetně Emmanuela Macrona,“ uvedl.
Od rozpočtu a migrace až po příšerný zápach v tiskové místnosti – zde je přehled od kolegů ze serveru Politico z říjnového zasedání Evropské rady.
Politico: 21 věcí, které jsme se dozvěděli na summitu lídrů EU
Politika
Od rozpočtu a migrace až po příšerný zápach v tiskové místnosti – zde je přehled od kolegů ze serveru Politico z říjnového zasedání Evropské rady.
Ve hře jsou i ústupky Rusku
Pavel se domnívá, že nastal čas zahájit s Putinem seriózní jednání o snížení napětí. Rusku by podle něj bylo možné nabídnout určitou motivaci, například obnovení obchodu a spolupráce. Protiruské sankce by se ale podle Pavla mohly uvolňovat pouze pod podmínkou, že Moskva přistoupí na příměří a mírová jednání.
Do diplomatického úsilí se současně dál zapojují Spojené státy. Zvláštní americký vyslanec Steve Witkoff oznámil, že příští měsíc budou pokračovat trojstranná jednání USA, Ukrajiny a Ruska. Přicházejí poté, co Donald Trump prominul Moskvě nové sankce a dohodl se s Putinem na nákupech ruské nafty. Kritici tvrdí, že tyto peníze může Rusko využít k dalšímu financování války, Trump ale krok hájí jako cestu, jak dostat Putina k jednacímu stolu.