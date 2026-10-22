„Další trapná situace.“ Witkoff to schytává od republikánů za označení Putina za „humanitárního“
Trumpův zmocněnec Steve Witkoff pochválil Vladimira Putina za propuštění 74letého Američana Stephena Hubbarda a označil ruského prezidenta za „humanitárního“. Výrok okamžitě vyvolal ostrou reakci mezi republikány. Jeden ze senátorů označil Putina za „chladnokrevného vraha“, další Witkoffovu poznámku za trapnou a pobuřující.
Trumpův zmocněnec Steve Witkoff si během návštěvy Ruska vysloužil tvrdou kritiku z vlastních republikánských řad. Po propuštění 74letého Američana Stephena Hubbarda totiž Vladimiru Putinovi řekl, že je „humanitární“, a ruskému prezidentovi za jeho krok dokonce vzdal hold.
„Tolik mluvíte o tom, že můj prezident, prezident Trump, je humanitární. I vy jste humanitární, pane, a za to vám vzdávám hold, chválím vás a ještě jednou vám děkuji,“ řekl Witkoff Putinovi.
Hubbard byl v Rusku vězněn od roku 2022, kdy ho zadrželi na východě Ukrajiny. Učitel v penzi z Michiganu dostal v neveřejném soudním procesu téměř sedmiletý trest za žoldnéřskou činnost. Putin jeho propuštění oznámil právě během Witkoffovy návštěvy Petrohradu, jejímž cílem bylo posunout jednání o ukončení války na Ukrajině.
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„Co to má sakra znamenat, Steve?“
Witkoffova pochvala ruského prezidenta okamžitě narazila u části republikánů, kteří už v posledních měsících otevřeně kritizují přístup Trumpovy administrativy k Moskvě.
„Co to má sakra znamenat, Steve?“ reagoval republikánský senátor Thom Tillis. Witkoffovi doporučil, aby si vyhledal význam slova „humanitární“, a jeho výrok označil za „trapný a pobuřující“. Přidal také výzvu, aby se Witkoff zeptal ukrajinských rodin dětí, které podle něj Putin unesl a zavraždil, zda s takovým označením souhlasí.
WTF, Steve? Look up the definition of “humanitarian.” What an embarrassing and outrageous thing to say. You should go back to Ukraine and ask the families of the children Putin has kidnapped and murdered whether they agree your friend Putin is a “humanitarian.” https://t.co/Nbu0wKPmby— Senator Thom Tillis (@SenThomTillis) October 21, 2026
Ještě stručnější byl republikánský senátor John Cornyn. „Ne. Putin je chladnokrevný vrah,“ napsal. Kongresman Don Bacon zase Witkoffův výrok označil za „další trapnou situaci“.
No. Putin is stone cold killer.— Senator John Cornyn (@JohnCornyn) October 21, 2026
Do kritiky se přidala i republikánská senátorka Joni Ernstová. „Vladimir Putin není náš přítel a rozhodně není žádný humanitář,“ uvedla. Podle ní útoky na ukrajinské civilisty dokazují pohrdání lidským životem a válku podle ní neukončí ústupky, ale tlak.
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Trump Witkoffa úplně nepotopil
Donald Trump byl později dotázán, zda by Putina označil stejným způsobem jako jeho zmocněnec. Prezident Witkoffův výrok přímo neodmítl.
„Myslím, že to lze říci v tomto konkrétním kontextu, tedy s cílem umožnit propuštění muže, který si myslel, že stráví zbytek života ve vězení,“ uvedl Trump. „Ale jinak bych se k tomu nijak nevyjadřoval.“
Bývalý americký velvyslanec na Ukrajině William Taylor připustil, že Hubbardovo propuštění je dobrou zprávou, odmítl ale připisovat za něj Rusku zásluhy. „Neměli bychom Rusům přiznávat žádné zásluhy za propuštění někoho, kdo neměl být ve vězení,“ řekl. Označení Putina za humanitárního podle něj bylo ostudné.
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Republikáni kritizují i širší kurz vůči Moskvě
Witkoffův výrok přichází v době, kdy se část republikánů vymezuje i proti dalším krokům Trumpovy administrativy vůči Rusku. Prezident minulý týden zrušil nové americké sankce dva dny před jejich plánovaným vstupem v platnost. Předtím zmírnil sankce na ruskou naftu a oznámil dohodu s Putinem o jejích dodávkách na americký trh.
Trump současně stále ostřeji kritizuje ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. V úterý prohlásil, že Rusko v poslední době proti Ukrajině „nic moc nedělá“. Witkoff se přitom ještě před cestou do Ruska sešel se Zelenským v Oslu. Americký ministr zahraničí Marco Rubio označil jejich jednání za pozitivní.