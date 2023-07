Paříž si došlápne na řidiče SUV. Bude od nich vybírat vyšší parkovací poplatky kvůli znečištění

Pařížská radnice zavede vyšší parkovací poplatky pro řidiče sportovně užitkových vozů (SUV), v ceně zohlední velikost a hmotnost vozidla i jeho motoru. Opatření má snížit znečištění ve francouzském hlavním městě, uvedl list The Guardian. Očekává se, že zvýšeným poplatkům, které vstoupí v platnost 1. ledna 2024, se vyhnou elektromobily a lidé s velkými rodinami, které se bez většího vozu neobejdou.

Pařížští radní opatření jednomyslně schválili minulý měsíc. „Chtěli bychom, aby Paříž změnila ceny placeného parkování tak, aby byly vzestupné podle hmotnosti a velikosti vozidel," uvedl radní Frédéric Badina-Serpette ze strany Evropa Ekologie - Zelení (EELV), která zvýšení poplatků navrhla. Cílem je „zaměřit se na absurditu: automobilovou obezitu ... neúprosný růst hmotnosti a velikosti vozidel pohybujících se v našich městech, a zejména v Paříži," dodal.

Podle úřadů se počet SUV v metropoli za poslední čtyři roky zvýšil o 60 procent a nyní tvoří 15 procent z 1,15 milionu osobních vozidel, která každý večer v Paříži parkují. Radnice doufá, že zvýšení poplatků tento nárůst zbrzdí a podpoří vlastnictví menších vozů.

„Majitelé SUV mohou od 1. ledna očekávat, že budou za parkování ve francouzském hlavním městě platit vyšší poplatky," uvedla v prohlášení radnice bez dalších podrobností.

SUV se do městského prostředí nehodí, uvedl David Belliard, který působí jako náměstek pařížské starostky zodpovědný za politiku veřejného prostoru a mobility. „Nejsou zde žádné polní cesty, žádné horské silnice. SUV jsou v Paříži naprosto zbytečná. Ba co hůř - jsou nebezpečná, těžkopádná a na jejich výrobu se spotřebuje příliš mnoho zdrojů," řekl Belliard.

Mluvčí sdružení na ochranu řidičů s názvem „40 millions d'Automobilistes" však tvrdí, že počet SUV vozů vzrostl, protože si je kupují početnější rodiny, aby jimi nahradily své osobní vozy.

„Jsou to rodinná vozidla, používaná k cestám na víkendy nebo na dovolenou. Podbízíme se nepatrné menšině velmi městského obyvatelstva, která se rozhodla udělat z SUV symbol boje proti znečištění," řekl Pierre Chasseray listu Le Parisien.

V Lyonu úřady rovněž oznámily, že od příštího roku budou poplatky za parkování vyšší v závislosti na hmotnosti vozidla. Očekává se, že podobný systém zavede i Grenoble.