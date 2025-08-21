Nový magazín právě vychází!

Otázka účasti českých vojáků na Ukrajině je předčasná, uvedl Fiala

Otázka účasti českých vojáků na Ukrajině je předčasná, uvedl Fiala

Premiér Petr Fiala
Otázka případné účasti Česka v mírových jednotkách na Ukrajině je předčasná. Mír na Ukrajině zatím není a není jasné ani to, jak by eventuální mezinárodní mírová mise vypadala, uvedl na agrosalonu Země živitelka v Českých Budějovicích premiér Petr Fiala (ODS). Zásadní bezpečnostní garancí pro Ukrajinu je podle něj znovuvybudování silné ukrajinské armády, která by odstrašila Rusko.

Prezident Petr Pavel ve čtvrtek řekl, že pokud budou na Ukrajině rozmístěny mírové jednotky, Česko by mohlo a mělo být jejich součástí, protože je aktivním hráčem v mírovém procesu a podporuje napadenou zemi od samého začátku ruské invaze.

„Nemáme zatím žádný mír na Ukrajině. Nemáme dokonce ani zformulovánu cestu k němu, tu hledáme. A neznáme tedy podobu toho, jakým způsobem by třeba byla konstruována případná mezinárodní mise,“ řekl Fiala.

Premiér ČR Petr Fiala s dalšími členy vlády

Americký prezident Donald Trump

