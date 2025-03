Kovanda: Orbánovi vyšla sázka na Trumpa i německé zbraně. Zachrání mu premiérské křeslo?

Ohlášené mohutné zbrojení Německa má překvapivého vítěze: maďarského premiéra. Své cíle plní i jeho spojenec Donald Trump, jenž srazil ilegální imigraci z Mexika nejníže v tomto miléniu, takže i proto couvá se cly na Mexiko.

Maďarskému premiérovi Viktoru Orbánovi vyšla sázka na Donalda Trumpa v Bílém domě a nyní i na německé zbraně. Ty mu mohou zachránit premiérské křeslo pro příští funkční období. Ještě před válkou na Ukrajině nalákal do Maďarska největší německou zbrojovku Rheinmetall, která tam hned v několika fabrikách vyrábí tanky, munici či trhaviny.

Plán Německa dramaticky navýšit vlastní výdaje na zbrojení, oznámený tento týden, tak může povzbudit i maďarskou ekonomiku. Berlín za účelem navýšení těchto výdajů hodlá ústavně uvolnit svoji dluhovou brzdu, takže je zjevné, že i vzpruha maďarské ekonomice by mohla být mocná – peníze německého daňového poplatníka by ji poskytly injekci i jinak než skrze fondy EU. Orbánovi mohou pomoci zachránit premiérské křeslo ve volbách příštího roku.

Navíc, od doby těsně před invazí Ruska na Ukrajinu Rheinmetall vlastní 25 procent maďarské telekomunikační firmy 4iG. Jejího šéfa vzal Orbán loni koncem roku za Trumpem na Floridu, do jeho sídla v Mar-a-Lago, kde se oba Maďaři potkali i s nejbohatším člověkem planety Elonem Muskem. Akcie 4iG následně vylétly vzhůru – kde se drží (viz graf Bloombergu níže) –, jakmile vyšlo najevo, že se řešila spolupráce právě s Muskovou SpaceX.

Vývoj ceny akcií maĎarské telekomunikačí společnosti 4iG

Závratný růst akcií 4iG zhodnocuje majetek právě i Rheinmetallu, jehož maďarské aktivity se mu tím více „rentují“, takže tím spíše podpoří Orbánovu snahu učinit z Maďarska evropskou zbrojařskou mocnost.

Své cíle si plní i sám Trump. Za několik týdnů v úřadu amerického prezidenta se mu podařilo redukovat ilegální imigraci z Mexika na nejnižší úroveň minimálně od roku 2000 (viz graf níže). Je to jeden z důvodů, proč částečně couvá se cly na Mexiko. Dalším je tlak autoprůmyslu, jenž Trumpovi „vysvětlil“, že se řadou cel na Mexiko a Kanadu se v tuto chvíli střílí do nohy. Ale hlavně se zavázal, že přestěhuje své výrobní řetězce cele z Mexika a Kanady do USA.

Trochu to kolísá, ale zatím se jede víceméně podle plánu.

Ilegální imigrace z Mexika

