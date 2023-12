Orbán ustoupil. EU zahájí přístupové rozhovory s Ukrajinou

Summit EU rozhodl o zahájení přístupových rozhovorů s Ukrajinou a Moldavskem, oznámil na sociální síti X předseda Evropské rady Charles Michel. Prezidenti a premiéři zemí EU také podpořili udělení kandidátského statusu Gruzii. Otevření přístupových rozhovorů se zemí, která se brání ozbrojené ruské agresi, přitom ještě ráno odmítal maďarský premiér Viktor Orbán. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj rozhodnutí summitu Evropské unie přivítal.

„Evropská rada rozhodla o zahájení přístupových rozhovorů s Ukrajinou a Moldavskem. Rada udělila kandidátský status Gruzii. A EU otevře vyjednávání s Bosnou a Herzegovinou, jakmile bude dosaženo potřebného stupně plnění kritérií pro členství a vyzvala Komisi, aby do března předložila zprávu s cílem přijmout takové rozhodnutí,“ napsal Michel. Jak dodal, jde o „jasný signál naděje“ pro tamní obyvatele a celou Evropu.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj rozhodnutí summitu Evropské unie přivítal. „Je to vítězství Ukrajiny. Je to vítězství pro celou Evropu. Je to vítězství, které motivuje, inspiruje a posiluje,“ napsal v sociální síti X.

EU udělila Ukrajině postavení kandidátské země čtyři měsíce po ruské invazi. Pro zahájení přístupových jednání EU stanovila sedm podmínek, mezi nimiž je reforma soudnictví či omezení korupce. Ty Kyjev podle listopadového hodnocení Evropské komise všechny nesplnil. EK tehdy Ukrajinu vyzvala, aby v reformách pokračovala. Některé potřebné zákony Ukrajinci nicméně schválili v uplynulých dnech.

