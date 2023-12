Hledání nové cesty. Ukrajina a Spojené státy po neúspěšné protiofenzivě ladí další postup

Američtí a ukrajinští vojenští představitelé hledají novou strategii pro příští rok, aby oživili úspěch Kyjeva a také slábnoucí podporu pro jeho boj s ruskými invazními silami. S odvoláním na činitele obou zemí to napsal americký deník The New York Times (NYT), podle něhož ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj přijel na návštěvu do Washingtonu v kritickém okamžiku, a to jak na bitevním poli, tak v americkém Kongresu.

Reklama

Zelenskyj přicestoval do USA v pondělí, aby tam jednal se svým americkým protějškem Joem Bidenem a také se zástupci Kongresu. Ukrajina čelí na bojišti neúspěchům v době, kdy republikánská podpora pokračování americké finanční pomoci Kyjevu slábne. Současná snaha najít nový přístup přichází po protiofenzivě, kdy se Ukrajincům nepodařilo dobýt zpět Ruskem okupovaná rozsáhlá území, a podle NYT také po týdnech často napjatých jednání mezi americkými a ukrajinskými představiteli.

Někteří vysoce postavení američtí představitelé vyjádřili obavy, že pokud válka v příštím roce zamrzne v dlouhé patové situaci, získá převahu ruský prezident Vladimir Putin. Jeho armáda po neúspěšném loňském tažení na Kyjev obnovuje svou sílu, píše americký deník. Dodává, že Moskva má nyní více vojáků, munice i raket a podle amerických představitelů zvýšila svou palebnou převahu díky flotile bojových dronů. Podle některých analytiků také hrozí, že čím déle bude válka vnímána jako patová, tím těžší bude zajistit další americkou finanční podporu pro Kyjev.

David Ondráčka: Polsko s novou vládou by pro nás mělo být klíčovým spojencem Názory Polsko ukončilo 8 let trvající vládu Kaczynskeho a jeho strany Právo a spravedlnost (PiS), a od včerejška má nového premiéra Donalda Tuska. Byly to dramatické volby, a nesnadná povolební hra, ale včera se v Sejmu výměna garnitur dokončila. David Ondráčka Přečíst článek

Spojené státy podle The New York Times posilují osobní vojenské poradenství, které poskytují Ukrajině, a vysílají do Kyjeva generálporučíka Antonia Aguta, který má na starosti podporu Ukrajiny, aby trávil více času v napadené zemi a komunikoval úžeji s ukrajinským vojenským velením. Vojenští představitelé obou zemí prý doufají, že příští měsíc během série válečných cvičení v německém Wiesbadenu vypracují podrobnosti nové strategie. Minulý týden se sešli američtí a ukrajinští vojenští představitelé, aby projednali obecné rysy strategie v příštím roce, byť nikdo z nich nechtěl zveřejnit podrobnosti, uvádí NYT.

Americká konzervativní strategie

Američané podle deníku prosazují konzervativní strategii, která se soustředí na udržení ukrajinského území, vybudování opevnění a vytvoření zásob a sil v průběhu roku. Někteří představitelé americké armády chtějí, aby se Ukrajina v příštím roce soustředila i na posilování své schopnosti vyrábět zbraně. Tato strategie podle nich zlepší soběstačnost země a zajistí, že Kyjev bude schopen odrazit nové útočné úsilí Ruska. Cílem je vytvořit dostatečně věrohodnou hrozbu, což by mohlo přimět Rusko uvažovat o zahájení smysluplných jednání na konci příštího roku nebo v roce 2025, píše NYT.

Musíme se připravit na standardizaci slovensko-ruských vztahů, uvedl Fico Politika Slovensko se musí připravovat na období po skončení války na Ukrajině a na standardizaci slovensko-ruských vztahů, uvedl slovenský premiér Robert Fico při jednání s velvyslanci Spojených států a Ruska. ČTK Přečíst článek

Ukrajinci podle newyorského listu chtějí přejít do útoku, ať už na zemi, nebo s pomocí dálkových úderů. Zkoumají přitom strategie, které by navazovaly na jejich úspěšné údery na Ruskem anektovaném poloostrově Krym. Hledají způsoby, jak vyvádět Rusko z rovnováhy a dosahovat symbolických vítězství pomocí útoků na zbrojní továrny, sklady zbraní a železniční tratě pro přepravu munice.

Částečný úspěch

Zároveň existují známky kompromisu. Američtí představitelé uvedli, že jsou otevřeni některým novým myšlenkám Ukrajinců, jejich letošní údery na Krymu se podle Američanů ukázaly být pro Rusko bolestné a byly světlým bodem v jinak neuspokojivé protiofenzivě. Američtí stratégové věří, že Ukrajinci mohou na tyto úspěchy příští rok navázat, i když by velkou část své energie vynaložili na obnovu svých sil.

Zelenskyj: Válka je v nové fázi, Rusko vyděsí jen vojensky soběstačná Ukrajina Leaders Válka s Ruskem se s příchodem zimy ocitla v nové fázi, a byť letní ukrajinská protiofenziva nepřinesla kýžené výsledky, Ukrajina se nevzdá. V rozhovoru s agenturou AP to řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, který se soustředí na posílení domácí zbrojní výroby. Kyjev se proto obrací na spojence, aby mu poskytli výhodné půjčky a licence na výrobu a opravy jejich zbraní. ČTK Přečíst článek

The New York Times rovněž konstatuje, že protiofenziva nebyla pro Ukrajinu kompletní neúspěch, a zmiňuje úspěšné útoky na ruskou černomořskou flotilu a vojenská velitelská stanoviště na Krymu. Podle některých představitelů šlo o významné námořní vítězství země bez námořnictva. Tyto operace přitom Kyjevu umožnily vyvážet přes Černé moře obilí a udržely otevřené některé lodní trasy.

Ukrajina nepotřebuje získat zpět všech téměř 20 procent území, které Rusko okupuje, aby válku vyhrála, věří američtí činitelé. Dosažení určitých strategických a symbolických vítězství společně s posílením obrany a schopností vyrábět více zbraní by mohlo stačit k posílení ukrajinské pozice, až se nevyhnutelně obnoví výzvy k mírovým rozhovorům o ukončení války, napsal americký deník.