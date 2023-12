Zelenskyj: Putin letos nic nezískal, Evropa nesmí upadnout do nerozhodnosti

Je velmi důležité, aby Evropa neupadla zpět do své nerozhodnosti, řekl unijním lídrům na summitu v Bruselu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v projevu prostřednictvím videokonference. Prezidenti a premiéři EU si podle něj uvědomují, že není čas na polovičatá opatření nebo váhání. Evropa vždy dělala silná rozhodnutí a následně je i prováděla, uvedl ukrajinský prezident s tím, že je vděčný za takovou sílu v Evropě.

Lídři EU se dnes v Bruselu snaží dosáhnout dohody ohledně zahájení přístupových rozhovorů s Ukrajinou, Maďarsko tento krok nepodporuje. Podle Zelenského nikdo nechce, aby byla Evropa považována za nedůvěryhodnou, nebo za neschopnou přijímat rozhodnutí, které sama připravila. „Letos jsme neudělali žádnou chybu. Ani jednu,“ dodal před zástupci 27 zemí EU. Evropa podle něj prošla tímto rokem důstojně, neukázala žádnou zbabělost nebo nerozhodnost. „A Putin během tohoto roku nezískal nic. Ani v bojích na Ukrajině, ani v pokusech rozdělit a ponížit Evropany,“ doplnil. Podle Zelenského je zásadní, že ruský prezident Vladimir Putin ztrácel nejen na Ukrajině, ale i ve všech aspektech evropského života.

V loňském roce Ukrajina získala jasná doporučení, jak se posunout kupředu, uvedl ukrajinský prezident. „Schválili jsme klíčové zákony. Vy všichni, zdůrazňuji, vy všichni dobře víte, že jsme splnili všechny povinnosti,“ řekl. Na summitu by podle něj měla být Ukrajina oceněna za to, čeho dosáhla. „Není to o tom, co potřebují politici. Jde o to, co potřebují lidé. Všichni ti lidé v zákopech, kteří každou noc sestřelují drony a rakety... A všichni ti, kteří dělají vše pro to, aby se děti mohly učit i pod neustálým ruským terorem a lékaři mohli zachraňovat životy, i když se Rusko snaží zničit naše energetické nebo komunikační systémy,“ řekl.

Putin by nerozhodnosti Evropy využil

Zelenskyj varoval, že nerozhodnost Evropy Putin využije ve svůj prospěch. Nevyjádření podpory Ukrajině vyvolá podle ukrajinského prezidenta na Putinově tváři „spokojený úsměv“. Rozhodnutí o zahájení přístupových rozhovorů je rovněž zásadní pro všechny lidi v zemích EU, kteří věří tomu, že se Evropa může vyhnout návratu do starých časů, které byly plné nekonečných nikam nevedoucích sporů mezi zeměmi, uvedl Zelenskyj. „Dnes vás žádám o jednu věc - nezraďte lidi a jejich víru v Evropu. Pokud nebude nikdo věřit v Evropu, co bude Evropu udržovat při životě?“ uzavřel.

Unijní lídři se sešli v Bruselu na pravidelném summitu, hlavními tématy jsou Ukrajina, revize víceletého finančního rámce, tedy unijního rozpočtu na roky 2021 až 2027, rozšiřování Evropské unie a situace na Blízkém východě. Maďarský premiér Viktor Orbán dal už při svém příchodu na jednání najevo, že jeho země nadále další finance a zahájení přístupových rozhovorů s Ukrajinou nepodporuje. Ostatní unijní vůdci stále doufají v dosažení dohody. Je podle nich důležité, aby Evropská unie v současné době ukázala svou jednotu. Česko na summitu zastupuje premiér Petr Fiala.