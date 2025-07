Zákon o boji s korupcí je pro Ukrajinu překážkou na cestě do EU

Německý ministr zahraničí Johann Wadephul vyzval Ukrajinu, aby pokračovala v důsledném boji proti korupci. Učinil tak den poté, co ukrajinský parlament schválil a prezident Volodymyr Zelenskyj podepsal zákon, podle kterého budou protikorupční agentura NABU a Speciální protikorupční prokuratura (SAP) podléhat generálnímu prokurátorovi. Podle Wadephula je tento krok překážkou na cestě Ukrajiny do Evropské unie.

„Omezení nezávislosti ukrajinského protikorupčního úřadu je překážkou na cestě Ukrajiny do Evropské unie. Očekávám od Ukrajiny důsledné pokračování boje proti korupci,“ uvedl ministr zahraničí na síti X. Zveřejnil přitom i snímek ze své nedávné návštěvy Ukrajiny, při které se sešel i s představiteli NABU a SAP.

Bulvární deník Bild s odvoláním na své zdroje uvedl, že si Wadephul dnes ráno telefonoval i se svým ukrajinským protějškem Andrijem Sybihou, aby ho vyzval k pokračování boje s korupcí.

Ukrajinský parlament v úterý schválil zákon, který omezuje nezávislost dvou klíčových protikorupčních úřadů v zemi. Týž den ho podepsal i prezident Zelenskyj. Generální prokurátor Ruslan Kravčenko, kterému budou nyní NABU i SAP podléhat, byl do funkce jmenován v červnu a podle serveru Kyiv Independent je považován za loajální osobu prezidentovi Zelenskému.

Schválení zákona, který už kritizovala Evropská unie či Francie, vyvolala v ukrajinských městech největší veřejné protesty od února 2022, kdy zemi napadlo Rusko.

