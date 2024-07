Vsadili jste na Bidena? Možná přijdete o peníze, Češi věří Kennedymu

Televizní duel Joea Bidena a Donalda Trumpa podle tuzemských sázkových kanceláří jednoznačně potvrdil Trumpovu pozici favorita. Sázkaři navíc mnohem víc začínají sázet na další jména v Demokratické straně.

Po prezidentské debatě, která se odehrála minulý týden, se čím dál hlasitěji spekuluje o výměně demokratického kandidáta. Spekulace expertů kopírují i kurzy sázkových kanceláří, i těch v Česku.

„Trump byl poměrně velkým kurzovým favoritem už před úvodní debatou, nabízel se v kurzu 1,6:1, po debatě pak jeho kurz mírně klesl na 1,57:1. U Bidena je reakce zajímavější, ten se před debatou sázel v kurzu 2,5:1, po ní ale vystřelil na aktuálních 4,25:1, což je poměrně dramatický odskok,“ přibližuje Václav Sochor ze sázkové společnosti Tipsport.

V konkurenční Fortuně na něj Češi prosázeli milion korun. Pokud Biden nebude kandidovat, o svoje peníze přijdou. „Sázka je o to, kdo se stane vítězem, riziko nenominace je zohledněno v kurzech. V takovém případě budou sázky proherní,“ dodává Václav Sochor.

Další kandidáti

Dílčím způsobem se skutečně zvyšuje možnost, že bude Biden v nominaci demokratů nahrazen, což se projevuje v tom, že padl kurz na Harrisovou i Obamovou klesl. „Navzdory posunům jsou ale kurzové rozdíly stále velmi značné, takže se jeví jako nepravděpodobné, že by byl Biden opravdu vyměněn, nevydařená debata mu ale rozhodně nepomohla,“ dodává Sochor

Z osobností Demokratické strany dávají bookmakeři po Bidenovi nejvíc šancí Gavinu Newsomovi. V Tipsportu na něj zatím nicméně přijali tikety jen za 160 tisíc korun.

Na Donalda Trumpa klienti Tipsportu nasázeli víc než devět milionů korun. Do pozice druhé nejsázenější osobnosti se vyšvihl nezávislý kandidát Robert F. Kennedy Jr., známý svou podporou konspiračních teorií o veřejném zdraví. Kurzově je sice pořád outsiderem (36:1), ale lidé už na něj nasázeli přes dva miliony.

