Joe, je čas jít. První demokrat vyzval amerického prezidenta, aby vzdal boj o Bílý dům

Člen americké Sněmovny reprezentantů Lloyd Doggett jako první demokratický zákonodárce veřejně vyzval prezidenta Joea Bidena, aby se vzdal nominace Demokratické strany do podzimních voleb, a neusiloval tak o znovuzvolení šéfem Bílého domu.

Poukázal při tom na nepřesvědčivý Bidenův výkon v předvolební debatě s pravděpodobným republikánským protikandidátem Donaldem Trupem z minulého týdne. Informovaly o tom tiskové agentury s odvoláním na kongresmanovo prohlášení.

Doggett, 77letý zástupce za stát Texas, který v Kongresu podle AP působí už patnácté volební období, ocenil Bidenův „transformační“ první prezidentský mandát, ale uvedl, že je načase, aby se ve volbách 5. listopadu Trumpovi postavil jiný člen strany.

Nesnadný úkol

„Mé rozhodnutí zveřejnit tyto silné výhrady nebylo snadné a v žádném případě nesnižuje můj respekt ke všemu, čeho prezident Biden dosáhl,“ uvedl Doggett v prohlášení. „Uznávám, že na rozdíl od Trumpa byl prezident Biden vždy v první řadě oddán naší zemi, nikoliv sobě, a proto doufám, že učiní toto bolestné a obtížné rozhodnutí a odstoupí. Uctivě ho k tomu vyzývám,“ dodal.

Bidenův volební tým na žádost agentury Reuters o komentář bezprostředně nereagoval. Prezidentův tým se snaží přesvědčit americké voliče, z nichž většina se podle průzkumů domnívá, že 81letý Biden je na výkon druhého funkčního období v čele americké administrativy příliš starý, že současný prezident je pro souboj se svým předchůdcem ve funkci tou nejlepší volbou.

Nejistý Bidenův výkon ve čtvrteční televizní debatě s Trumpem, jejž mnozí označují za debakl či katastrofu, však měl právě opačný účinek. Prezidentův tým se od té doby usilovně snaží přesvědčit hlavní sponzory předvolební kampaně, že šlo jen o náhodnou indispozici, poznamenal Reuters. Bidenův slabý výkon vyvolal okamžitou paniku i mezi jeho nejzarytějšími příznivci, což mnohé vedlo k pochybnostem, zda je právě tento kariérní politik tím nejsilnějším kandidátem demokratů, který se má v listopadu utkat s Trumpem.

