Odboráři zas míří do ulic. Tentokrát kvůli novele důchodů a zákoníku práce

Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS) svolala na 21. května do Prahy protestní akci proti změnám, které chystá vláda v zákoníku práce a v oblasti důchodů. Vymezit se chtějí například proti propuštění bez udání důvodu či prodlužování věku odchodu do důchodu. Proti případnému návrhu uzákonit možnost propuštění bez udání důvodu chystá kampaň také aliance 14 odborových svazů.

Možnost propuštění ze zaměstnání bez udání důvodů je podle odborových svazů je opatřením, které nikomu nepomůže, ale naopak může mnohé poškodit. "Je nepřijatelné ještě více zhoršovat situaci zaměstnanců a zaměstnankyň. Je nepřípustné, aby zákoník práce otevíral dveře diskriminaci," uvedl ČMKOS. Možnost propuštění bez udání důvodu v rozumné lhůtě s odstupným podle odpracovaných let navrhla Národní ekonomická rada vlády. Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) několikrát zopakoval, že v připravované novele pracovního kodexu ustanovení nebude. Řekl, že to nyní nepovažuje za téma.

Za nepřijatelné odbory považují také to, aby se věk odchodu do důchodu neustále zvyšoval. Věk dožití ve zdraví jen podle odborů něco přes 61 let. Navíc zaměstnanci v ČR podle ČMKOS odpracují za svůj produktivní věk mnohem více času, než je tomu ve vyspělých evropských zemích. Důchodová novela počítá s navyšováním důchodového věku nad 65 let podle prodlužování života, snižováním výpočtu nových důchodů, minimální penzí ve výši 20 procent průměrné mzdy či dřívějším důchodem za práci v rizikovém prostředí. Na konci dubna návrh schválila vláda a normu k projednání dostane Sněmovna. Podle plánu by změny měly začít postupně platit od příštího roku. Jurečka dříve uvedl, že současným starobním důchodcům penze dál porostou a zůstane jim výchovné.

ČMKOS chce dále protestovat například proti rušení zaručených mezd. Podle novely zákoníku by se zaručená mzda, která představuje nejnižší výdělek podle odbornosti, náročnosti a odpovědnosti práce a která se vyplácí v osmi stupních od minimální mzdy do jejího dvojnásobku, měla od ledna ve firmách zrušit. Zůstat by měla ve veřejném sektoru, ale ve čtyřech stupních od minimální mzdy do jejího 1,6násobku. "Zaručené mzdy zohledňují náročnost práce a jejich zrušení není fér. Odmítáme politiku levné pracovní síly," dodal svaz.

Odbory se chtějí vymezit také například proti prodlužování zkušební doby nebo zkracování výpovědní doby. Znamenalo by to podle nich, že propuštění zaměstnanci a zaměstnankyně budou mít mnohem méně času najít si novou práci. Proti těmto a dalším krokům dohodly odbory již dříve společný postup se zástupci strany Sociální demokracie (SOCDEM).

ČMKOS je s 31 svazy a 270 tisíc členů nejsilnější odborová centrála v zemi. Její vedení se 25. března na mimořádném odborářském sněmu částečně obměnilo. Staronovým předsedou zástupci a zástupkyně svazů zvolili znovu Josefa Středulu.