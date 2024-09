Rakušan: Odbory mají příslib růstu platů po další tři roky

Odbory dostaly příslib záruky růstu platů po další tři roky, reagoval ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) na chystaný protest policistů. S odboráři hovoří a dále bude, plánovaný protest před úřadem vlády týden před krajskými a senátními volbami ale podle něj může vypadat jako vyjádření politického názoru. Volby do Poslanecké sněmovny budou příští rok na podzim, podle jejich výsledku se rozhodne o složení nové vlády.

Reklama

Policisté a členové dalších bezpečnostních sborů plánují protest před úřadem vlády nejméně na týden, začít by měl 16. září. Důvodem je podle předsedy Unie bezpečnostních složek (UBS) Aleše Lehkého nesplnění slibů ohledně navýšení platů i celkově nedobrá situace. Odbory podle něj chtějí zabránit zejména tomu, aby ze sborů odcházelo hodně lidí.

Rakušan chápe, že očekávání byla vyšší, zároveň ale respektuje ekonomickou realitu. Vláda podle něj poprvé nabízí záruku, že platy porostou tři roky po sobě. „Já nabízím pět procent do objemu v roce 2025, pět procent do objemu v roce 2026 a pět procent do objemu v roce 2027,“ řekl. Právě předvídatelnost a nárůst 15 procent za tři roky je podle něj důležitější než konkrétní částka na příští rok.

Ministr nemá problém jít na místo protestu a s odboráři diskutovat, nechce ale, aby to sloužilo jako motivace, aby tam přišli. „Já za nimi klidně dojdu na jejich odborářskou schůzi, mítink policistů. Ale nemyslím si, že to musí být na prostranství před vládou,“ řekl. Protest se podle něj koná ve chvíli, kdy vyslal jasný vzkaz zaručující předvídatelnost v příštích třech letech.

„Tak mně to potom přijde, jestli už to není nějaký plán, vyjádření nějakého politického názoru, což by policisté dělat neměli," uvedl. Protest je podle něj ohlášen v době, kdy je rozpočet ministerstva vnitra vyšší, než byl kdy předtím. Úřad by měl v příštím roce podle prvního návrhu hospodařit s rozpočtem ve výši 105 miliard korun, což je zhruba o 5,5 miliardy více než letos.

Reklama

„Co se v době konsolidace vybojovat dalo, jsem vybojoval a ještě jim dávám nějakou perspektivu. Tenhle vzkaz policistům posílám. Pokud by protestovali, tak jim ho řeknu osobně, ale v kontextu tohohle příslibu vlády, tomu úplně nerozumím,“ dodal Rakušan.

České mzdy dál rostou, blíží se k hranici 46 tisíc. Nejvíce si polepšili zdravotníci Money Průměrná hrubá mzda v Česku stoupla v letošním druhém čtvrtletí meziročně o 6,5 procenta na 45 854 korun. Při zohlednění inflace vzrostla o 3,9 procenta. Údaje zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). Mezikvartálně byla průměrná mzda po očištění o sezonní vlivy vyšší o 1,4 procenta. ČTK Přečíst článek