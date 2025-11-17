OBRAZEM: Déšť ani zima nevadí. Aktivisté pokračují v protestech proti demolici osady Bedřiška
Několik aktivistů se i v hustém dešti opět usadilo v osadě Bedřiška v Ostravě-Hulvákách na střeše jednoho z finských domků určených k demolici. Vyvěsili tam mimo jiné transparent „Už ani jeden barák“. V protestech chtějí aktivisté pokračovat. Aktivisté uspořádali v osadě dnes, v den výročí začátku sametové revoluce happening.
„Plánujeme ubránit domy před dalšími demolicemi,“ řekla jedna z podporovatelek kolonie Alena Jiříčková. Na střechu už aktivisté vylezli na několik hodin i minulý týden ve čtvrtek a v pátek. Chtějí v tom pokračovat, dokud nebude zaručeno, že žádné další bourání nebude.
Na dnešní večer podporovatelé zvali do Bedřišky veřejnost, plánovali i zapalování svíček za zničené domovy a vzpomínky a vytvoření světelného řetězu. „O víkendu probíhaly hlavně akce kreativního rázu jako různé vyrábění, kreslení bannerů. Připravujeme se na příští týden a na zhoršené počasí, abychom měli vybavení a připravili se na na déšť, na zimu,“ řekla Jiříčková.
Obvod Mariánské Hory a Hulváky chce, aby se lidé z osady postupně vystěhovali, a nabízí jim náhradní bydlení. Dlouhodobě argumentuje tím, že finské domky jsou za hranicí životnosti a náklady na opravy jsou vysoké. Území si chce nechat jako strategickou rezervu pro rozvoj města.
Ostravská osada Bedřiška je podle prezidenta Petra Pavla jedinečným příkladem místa, které obyvatelé vyloučené lokality proměnili ve funkční komunitu, proto ho současné bourání domků v osadě mrzí. Bedřiška by se měla dávat za příklad, nikoliv bourat, uvedl prezident na síti X. Vyjádřil podporu místním obyvatelům, které ale současně vyzval, aby se zdrželi projevů, jež by vyhrotily nynější situaci.
Části obyvatel skončila nájemní smlouva v září a obvod začal prázdné domky bourat. Místní, kterých v osadě stále žije zhruba 50, s tím nesouhlasí. Poukazují na to, že domky nejsou v tak špatném stavu, jak obvod a město tvrdí.
Bourání v Bedřišce začalo minulý týden ve středu. Na protest aktivisté obsadili střechu jednoho domu, vstoupili i dovnitř. Policie nezasahovala. Radnice nechala vyvěsit cedule, že se jedná o staveniště a je tam zákaz vstupu.
S žádostí o pomoc při záchraně osady se minulý týden obyvatelé kolonie obrátili dopisem na prezidenta Petra Pavla a zmocněnkyni pro lidská práva Kláru Šimáčkovou Laurenčíkovou. Oba jejich úsilí zachránit Bedřišku podpořili. Mluvčí obyvatel Eva Lehotská minulý týden řekla, že budou hledat i právní cesty, jak likvidaci posledního domu z aktuální série demolicí zabránit.