OBRAZEM: Déšť ani zima nevadí. Aktivisté pokračují v protestech proti demolici osady Bedřiška

OBRAZEM: Déšť ani zima nevadí. Aktivisté pokračují v protestech proti demolici osady Bedřiška

Aktivisté pokračují v ostravské Bedřišce v protestech, i v dešti jsou na střeše
Několik aktivistů se i v hustém dešti opět usadilo v osadě Bedřiška v Ostravě-Hulvákách na střeše jednoho z finských domků určených k demolici. Vyvěsili tam mimo jiné transparent „Už ani jeden barák“. V protestech chtějí aktivisté pokračovat. Aktivisté uspořádali v osadě dnes, v den výročí začátku sametové revoluce happening.

„Plánujeme ubránit domy před dalšími demolicemi,“ řekla jedna z podporovatelek kolonie Alena Jiříčková. Na střechu už aktivisté vylezli na několik hodin i minulý týden ve čtvrtek a v pátek. Chtějí v tom pokračovat, dokud nebude zaručeno, že žádné další bourání nebude.

Na dnešní večer podporovatelé zvali do Bedřišky veřejnost, plánovali i zapalování svíček za zničené domovy a vzpomínky a vytvoření světelného řetězu. „O víkendu probíhaly hlavně akce kreativního rázu jako různé vyrábění, kreslení bannerů. Připravujeme se na příští týden a na zhoršené počasí, abychom měli vybavení a připravili se na na déšť, na zimu,“ řekla Jiříčková.

Obvod Mariánské Hory a Hulváky chce, aby se lidé z osady postupně vystěhovali, a nabízí jim náhradní bydlení. Dlouhodobě argumentuje tím, že finské domky jsou za hranicí životnosti a náklady na opravy jsou vysoké. Území si chce nechat jako strategickou rezervu pro rozvoj města.

Ostravská osada Bedřiška
Osada Bedřiška se má dávat za příklad, ne bourat, uvedl Pavel

Politika

Ostravská osada Bedřiška je podle prezidenta Petra Pavla jedinečným příkladem místa, které obyvatelé vyloučené lokality proměnili ve funkční komunitu, proto ho současné bourání domků v osadě mrzí. Bedřiška by se měla dávat za příklad, nikoliv bourat, uvedl prezident na síti X. Vyjádřil podporu místním obyvatelům, které ale současně vyzval, aby se zdrželi projevů, jež by vyhrotily nynější situaci.

ČTK

Přečíst článek

Části obyvatel skončila nájemní smlouva v září a obvod začal prázdné domky bourat. Místní, kterých v osadě stále žije zhruba 50, s tím nesouhlasí. Poukazují na to, že domky nejsou v tak špatném stavu, jak obvod a město tvrdí.

Bourání v Bedřišce začalo minulý týden ve středu. Na protest aktivisté obsadili střechu jednoho domu, vstoupili i dovnitř. Policie nezasahovala. Radnice nechala vyvěsit cedule, že se jedná o staveniště a je tam zákaz vstupu.

S žádostí o pomoc při záchraně osady se minulý týden obyvatelé kolonie obrátili dopisem na prezidenta Petra Pavla a zmocněnkyni pro lidská práva Kláru Šimáčkovou Laurenčíkovou. Oba jejich úsilí zachránit Bedřišku podpořili. Mluvčí obyvatel Eva Lehotská minulý týden řekla, že budou hledat i právní cesty, jak likvidaci posledního domu z aktuální série demolicí zabránit.

Jan Řehounek a Albert Čuba

Dluhopis místo dotace. V Ostravě vzniká divadlo, do kterého investují sami diváci

Enjoy

Petra Nehasilová

Leyenová prozradila, kolik peněz bude Ukrajina v příštím roce potřebovat od EU

Ursula von der Leyenová
ČTK
ČTK
ČTK

Ukrajina bude v příštím roce potřebovat na 70 miliard eur, tedy 1,7 bilionu korun, finanční pomoci. Uvedla to předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová v dopise členským zemím, ze kterého cituje agentura AFP. Podle von der Leyenové státy EU mají tři způsoby, jak pokrýt tuto potřebu. Jeden ze způsobů počítá s využitím ruského zmraženého majetku, což šéfka EK sdělila minulý týden i europoslancům.

„Rozsah v deficitu financování Ukrajiny je rozsáhlý,“ uvedla von der Leyenová. Ukrajina nedokáže podle propočtů Evropské komise na základě odhadů Mezinárodního měnového fondu pokrýt ze svých zdrojů výdaje ve výši 70 miliardy eur v příštím roce, z nichž 52 miliard eur představují výdaje na zbraně a armádu. V roce 2027 to má být 64 miliard.

Bez pomoci by se Ukrajina dostal do finančních problémů na konci prvního čtvrtletí příštího roku. Dá se předpokládat, že velkou část finanční pomoci budou muset poskytnout unijní státy. „Evropa si nemůže dovolit paralýzu, ať už způsobenou váhavostí nebo hledáním perfektních nebo jednoduchých řešení, která neexistují,“ stojí v dopise von der Leyenové.

Šéfka komise by chtěla, aby se státy na řešení financování dohodly na summitu v polovině prosince.

Karel Havlíček a Andrej Babiš

Havlíček zareagoval na Pavla: Náš kandidát na premiéra je jediný, a tím je Andrej Babiš

Politika

Předseda ANO Andrej Babiš zůstává jediným kandidátem tohoto hnutí na premiéra. Serveru iDNES.cz to sdělil místopředseda ANO Karel Havlíček v reakci na vyjádření prezidenta Petra Pavla v souvislosti s Babišovým střetem zájmů. Pavel míní, že pokud by předseda ANO střet zájmů uspokojivě nevyřešil, bylo by dobré, aby hnutí jako vítěz říjnových sněmovních voleb navrhlo jiného kandidáta do pozice ministerského předsedy. Hnutí ANO skládá kabinet s hnutím SPD a s Motoristy.

ČTK

Tři varianty

Podle Evropské komise existují tři hlavní řešení pro financování Ukrajiny. „Mohou se kombinovat nebo na sebe navazovat,“ uvádí dopis. První možné řešené spočívá v tom, že se členské státy na pomoc složí podle váhy svého DPH a Ukrajině poskytnou nevratné financování. Na pomoc si Evropská unie může půjčit na finančních trzích s tím, že státy poskytnou garance a pokryjí náklady na úroky.

Jako další možnost financování von der Leyenová označuje „zajištěný úvěr spojený s peněžní zůstatky zmrazeného (ruského) majetku“, píše agentura Reuters. Právě o možnosti, že by se pro financování pomoci Ukrajině využil zmrazený ruský majetek, unijní státy v posledních měsících rozsáhle diskutují.

Evropské unie poskytuje finanční pomoc Ukrajině různými způsoby. Letos Kyjevu vyplatila na 18 miliard eur v rámci makrofinanční asistence. Tu tvoří zvýhodněné půjčky, které postupně umořují mimořádně výnosy ze zmrazeného ruského majetku. Po začátku invaze v roce 2022 EU zmrazila majetek ruského státu včetně zhruba 210 miliard eur finančních aktiv ruské centrální banky.

Zatímco mezi unijními zeměmi panují spory, zda je možné využít na pomoc Ukrajině samotný zmrazený majetek, země EU a skupiny G7 se shodly na využívání výnosů, který tento finanční majetek generuje. Evropská unie opakovaně deklarovala, že ruský majetek zůstane zmrazený do doby, než Rusko vyplatí Ukrajině reparace za škody spáchané válkou.

Vítězné prodejny zářijového kola Visa Czech Top Shop

Vítězné prodejny zářijového kola Visa Czech Top Shop
VISA CZECH TOP SHOP užito se svolením
Newstream & Partner
Newstream & Partner

Zářijové kolo soutěže Visa Czech Top Shop přineslo trojici odlišných, ale inspirativních prodejen. Odborní inspektoři ocenili spojení tradice, moderního designu a profesionálního přístupu k zákazníkům. Nejlépe si vedla pražská Havlíkova apotéka, následovaná prodejnou Worldbox v Karlových Varech a brněnskými Cyklospecialitami.

Havlíkova apotéka v srdci Prahy obsadila první místo

Pražská Havlíkova apotéka je ukázkovým příkladem, jak propojit historii, přírodu a moderní retailový přístup. Prodejna v srdci Prahy působí jako návrat do starých časů, ovšem v elegantním a precizně zpracovaném interiéru. Dominují přírodní materiály, zeleň a decentní výzdoba, která ladí s filozofií značky zaměřené na bylinnou kosmetiku a udržitelnost. Inspektoři ocenili především přehledné uspořádání a promyšlený design výlohy, který přitahuje pozornost kolemjdoucích. Výrazným plusem je také vstřícný a profesionální personál, který dokáže s úsměvem poradit a přenáší na zákazníka nadšení pro značku. Havlíkova apotéka tak nabízí nejen produkty, ale i autentický zážitek a inspirativní atmosféru.

Minimalistická prodejna Worldbox na druhém místě

Obchod Worldbox v karlovarském obchodním centru Varyáda potvrzuje, že i minimalistický koncept může působit silně a profesionálně. Prodejna zaměřená na moderní obuv zaujme čistým designem, přehledným vystavením a využitím digitálních prvků. Tři velkoformátové displeje doplňují nabídku bez rušivých efektů, čímž podporují komfort zákazníka. Inspektoři vyzdvihli dobře strukturovaný prostor bez zbytečného zahlcení, přehledné vystavení produktů a profesionální vystupování personálu.

Květinářství Rozkvetlo získalo ocenění Česko platí kartou za první pololetí 2025

Money

Elegantní florist’s shop Rozkvetlo z Moravan u Brna se stal vítězem kategorie Česko platí kartou v soutěži Visa Czech Top Shop za první pololetí roku 2025. Ocenění potvrzuje, že moderní platební technologie a důraz na zákaznický zážitek mohou jít ruku v ruce s krásou, udržitelností a lidskostí.

Newstream & Partner

Prodejna Cyklospeciality obsadila třetí místo

Třetí místo obsadila brněnská prodejna Cyklospeciality na Svatopetrské ulici. Menší, ale velmi přehledná prodejna nabízí široký výběr značkových kol a cyklistických doplňků pro všechny věkové kategorie, přičemž klade důraz na kvalitu, osobní přístup a odborné poradenství. Inspektoři ocenili především přehlednost prodejny, profesionální a přátelský přístup personálu. Návštěvníci si mohou zboží prohlédnout i vyzkoušet, což posiluje jejich důvěru v nabízené produkty. Cyklospeciality jsou tak skvělým příkladem, jak může specializovaný prodej uspět díky kombinaci odbornosti a osobního přístupu.

Soutěž Visa Czech Top Shop pravidelně vyhledává a oceňuje ty nejzajímavější kamenné prodejny po celé České republice. Vítěz zářijového kola se nyní přidává k dalším měsíčním vítězům a společně s nimi bude soutěžit o titul absolutního vítěze letošního ročníku ve velkém slavnostním finále.

Květinářství Rozkvetlo získalo ocenění Česko platí kartou za první pololetí 2025

Money

Newstream & Partner

Setkání porot soutěží Visa Czech Top Shop a Visa Bank Branch of the Year spojilo odborníky z retailu i bankovnictví

Money

Newstream & Partner

