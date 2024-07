Obrana nakoupí munici pro americké vrtulníky za 3,8 miliardy korun

Ministerstvo obrany nakoupí munici pro americké vrtulníky systému H-1 za 3,74 miliardy korun, mezi lety 2025 až 2031 ji dodá česká firma STV Group. Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) o tom ve středu informovala vládu. Česko v roce 2019 nakoupilo celkem 12 vrtulníků americké firmy Bell za 14,6 miliardy korun. Jde o osm vrtulníků UH-1Y Venom a čtyři stroje AH-1Z Viper, poslední dva dorazily do ČR v červnu.

Zakázka se podle ministerstva týká dodávek komponentů neřízených raket a nábojů pro 20mm kanón. Dodavatelem munice bude STV Group, která je na území Česka výhradním zástupcem výrobce munice, společnosti General Dynamics – Ordnance and Tactical Systems.

„Adekvátní množství munice pro nové americké vrtulníky je klíčové, neboť bez dostatečných zásob by nebyla zabezpečena 'nasaditelnost' jednotek, které používají nové stroje. Ať už v rámci obrany České republiky či z hlediska našich aliančních závazků,“ uvedlo ministerstvo.

Ministryně také vládu informovala o záměru nakoupit nákladní automobily Tatra T-815. Ministerstvo minulý týden oznámilo, že plánuje na jejich nákup uzavřít rámcovou dohodu se společností Tatra Defence Systems. Podepsána by měla být podle úřadu v nejbližší době.

Smlouva by umožnila do konce září 2031 nakoupit až 872 terénních automobilů tří typů v celkové ceně do 13,35 miliardy korun. Vozy by ministerstvo pořizovalo podle aktuálních potřeb armády a svých aktuálních finančních možností, prvních několik desítek automobilů by armáda mohla dostat v příštím roce. Rámcová dohoda umožňuje, aby se k ní přidali i alianční partneři, podle resortu o připojení vážně uvažuje například Slovensko.

Kabinet ve středu zároveň schválil nařízení vlády o dokumentech v oblasti obrany s omezeným přístupem. Úprava je podle ministerstva reakcí na zvyšující se množství informací z oblasti obrany, které Česku předávají jiné státy a kterým je v zemích původu poskytována právní ochrana před neoprávněným přístupem. Nařízení podle úřadu upravuje zacházení s dokumenty a informacemi v souvislosti s akvizicemi ze Spojených států a Švédska.

