Pohroma pro další univerzitu. Trump zmrazil peníze Harvardu

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa pozastavila federální granty pro Harvardovu univerzitu v celkové výši 2,3 miliardy dolarů (51 miliard korun). K tomuto kroku přistoupila poté, co se renomovaná vzdělávací instituce vzepřela požadavkům Bílého domu, uvedla agentura Reuters.

Odepření financování Harvardovy univerzity podle Reuters představuje novou úroveň sporu mezi federální vládou a americkými univerzitami. Trumpova administrativa již dříve zmrazila stovky milionů dolarů z federálního rozpočtu pro řadu univerzit a naléhá na tyto instituce, aby provedly politické a jiné změny ve svém fungování. Tvrdí, že tyto univerzity selhávají v boji proti antisemitismu.

S některými zadrženými zahraničními studenty, kteří se loni účastnili propalestinských demonstrací proti izraelské ofenzivě v Pásmu Gazy, zahájily úřady řízení o vyhoštění a stovkám dalších studentů zrušily víza. Kroky vyvolaly obavy o svobodu projevu a akademické svobody ve Spojených státech.

Harvard Trumpovy požadavky odmítl

Harvardova univerzita odmítla požadavky, aby mimo jiné ukončila své programy na podporu rozmanitosti a přijala další opatření, která by podle ní potlačila intelektuální svobodu univerzity i studentů. Trumpova administrativa předtím pohrozila, že se pokud se univerzita požadavkům nepodřídí, federální financování jí zastaví.

„Žádná vláda - bez ohledu na to, která strana je u moci - by neměla diktovat, co mohou soukromé univerzity vyučovat, koho mohou přijímat a zaměstnávat a jakým oborům se mohou věnovat,“ uvedl rektor univerzity Alan Garber.

Ministerstvo školství uvedlo, že Garberovo vyjádření posiluje přesvědčení, že na nejprestižnějších amerických univerzitách převládá názor, že „financování z federálních prostředků není spojeno s povinností dodržovat zákony“.

Trump: Na Ukrajině umírají lidé kvůli Putinovi, Bidenovi a Zelenskému Politika Ve válce na Ukrajině jsou podle amerického prezidenta Donalda Trumpa miliony mrtvých, a to kvůli třem lidem - ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi, bývalému americkému prezidentovi Joeu Bidenovi a ukrajinské hlavě státu Volodymyru Zelenskému. Trump také znovu naznačil, že válku začal Zelenskyj. ČTK Přečíst článek

„Nemám dost informací“. Fico odmítl přímo odsoudit ruský útok na Sumy Politika Odsuzuji veškeré zabíjení, ale o útoku na Sumy nemám dost informací, uvedl slovenský premiér Robert Fico podle médií. Ruský útok na ukrajinské město s desítkami obětí na životech o den dříve odsoudil prezident Peter Pellegrini, pokládaný na slovenské politické scéně za Ficova spojence. Opozice vyčítá premiérovi proruské postoje a mlčení k nedělnímu krveprolití. ČTK Přečíst článek

EU s USA musejí vytvořit obchodní alianci. A společně se postavit Číně, říká německý miliardář Leaders Šéf německého vydavatelství Axel Springer a miliardář Mathias Döpfner uvedl pro Bloomberg, že by se EU měla domluvit s administrativou amerického prezidenta Donalda Trumpa na „žádných, nebo nízkých clech“ a poté společně vytvořit obchodní alianci, která by se postavila Číně. fry Přečíst článek