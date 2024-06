Nepokoje v Dagestánu. Při útocích zemřelo 15 policistů a pět ozbrojenců

V ruském Dagestánu, regionu na březích Kaspického moře, pokračuje pátrání po možných komplicích pachatelů nedělních útoků, které si vyžádaly životy nejméně 15 policistů a několika civilistů. Podle státní agentury TASS to uvedl ruský Národní protiteroristický výbor (NAK). Příslušníci bezpečnostních složek zabili celkem pět ozbrojených útočníků, z toho dva v Derbentu a tři v místní metropoli Machačkale. Cíli útoků byly dva kostely, dvě synagogy a policejní stanoviště.

Šéf Dagestánu Sergej Melikov v prohlášení na svém telegramovém profilu informoval o až šesti zabitých útočnících; není jasné, jaký údaj je přesný. K zodpovědnosti za činy se zatím nikdo nepřihlásil.

Server Kommersant už v neděli večer informoval, že se do nich zapojili dva synové a synovec šéfa dagestánského Sergokalinského okresu Magomeda Omarova, které bezpečnostní složky "zlikvidovaly". Podle TASS policisté Omarova zadrželi a na policejní stanici podal svědectví. Regionální kancelář vládní strany Jednotné Rusko poté v noci oznámila, že Omarov byl ze strany vyloučen.

Ukončení "aktivní fáze" protiteroristické operace ohlásily úřady už v neděli večer, šéf Dagestánu Melikov nicméně dnes brzy ráno uvedl, že na místě stále působí experti na výbušniny, žádné exploze však hlášené nebyly, a pokračuje pátrání po možných komplicích útočníků. V Dagestánu bude podle Melikova ode dneška do středy platit třídenní smutek.

„Pátrací a vyšetřovací činnost bude pokračovat, dokud nebudou identifikováni všichni členové těchto spících buněk, kteří byli dobře připraveni,” uvedl Melikov a naznačil, že pachatelé obdrželi jistou pomoc i ze zahraničí.

Místo útoků islámských separatistů

Zprávy o útocích přišly v neděli v podvečer nejprve z Derbentu, kde neznámí lidé začali střílet na synagogu a pravoslavný kostel. Krátce poté média informovala také o útoku v Machačkale, jež se nachází asi 120 kilometrů severně od Derbentu, který začal začal střelbou na stanoviště dopravní policie a pokračoval střetem s bezpečnostními složkami v jedné z místních ulic a útokem na místní kostel a synagogu.

Úřady kromě toho informovaly o střelbě neznámých lidí na policejní auto v obci Sergokala, která se nachází asi 70 kilometrů jižně od Machačkaly.

Mezi oběťmi podle úřadů nejsou jen policisté, ale i neupřesněný počet civilistů; média informovala o zabitém knězi při útoku na derbentský kostel a mrtvém strážci kostela v Machačkale. Rodiny obětí podle Melikova obdrží od úřadů finanční pomoc.

Jihoruský Dagestán se nachází na severním Kavkaze a je to převážně muslimský region, jenž býval dříve místem častých útoků islámských separatistů, jejich intenzita však před lety výrazně klesla. Agentura Reuters podotkla, že ruské bezpečnostní složky tvrdě potlačily extremisty v regionu a ruské úřady v roce 2017 oznámily, že je porazily.