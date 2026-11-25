Němci nasadí zbraně s AI a vyčkávací municí. Ta může fatálně chybovat, varují kritici
Německá armáda testuje zbraně využívající umělou inteligenci a objednala také takzvanou vyčkávací munici, která dokáže sama vyhledávat cíle. Její nasazení ale vyvolává pochybnosti o tom, kdo bude rozhodovat o životě a smrti na bojišti. Kritici upozorňují na riziko fatálních omylů, zatímco mezinárodní pravidla pro použití AI ve válce stále neexistují.
Umělá inteligence se stále výrazněji prosazuje také ve vojenství a německá armáda už testuje zbraňové systémy, které ji využívají. Zvláštní pozornost vzbuzuje takzvaná vyčkávací munice, tedy bezpilotní prostředky schopné pohybovat se v cílové oblasti, vyhledávat vhodné cíle a následně na ně zaútočit. Německá armáda si tyto zbraně již objednala. Jejich nasazení však vyvolává právní i etické otázky, protože část rozhodování, které dosud příslušelo člověku, může převzít samotný algoritmus. Informovala o tom bavorská veřejnoprávní stanice Bayerischer Rundfunk (BR).
Právní pochybnosti zaznívají také v německém parlamentu. Odborný posudek výzkumné služby Spolkového sněmu upozorňuje, že samotné lidské rozhodnutí zahájit vojenskou operaci ještě nepředstavuje dostatečnou kontrolu nad zbraňovým systémem řízeným pomocí AI. Problematické je zejména použití vyčkávací munice, která dokáže cíl nejen zasáhnout, ale také samostatně vyhledat. Podle posudku proto její nasazení vyvolává otázky z hlediska mezinárodního práva.
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Válka na Ukrajině přinesla na bojiště ve velkém roboty – jak létající drony, tak bezosádková pozemní vozidla. A teď urychluje jejich vývoj. V obou případech jde o dálkově řízené, případně do určité míry autonomní přístroje. Zdá se však, že boje by mohly „obléknout do uniformy“ i roboty humanoidní, tedy takové, které vypadají jako člověk. A to by mohlo přinést užitek i v civilu.
Zbraň si najde cíl sama. Kdo ponese odpovědnost za chybu?
Před přílišnou důvěrou v rozhodování algoritmů varuje odbornice na mezinárodní právo Natali Gbeleová z univerzity v Mnichově. „Mnohem ochotněji se spoléháme na to, co nám sdělí stroj než člověk,“ upozornila. Na bojišti přitom mohou mít chyby umělé inteligence fatální následky, protože výsledkem nesprávného vyhodnocení situace může být ztráta lidských životů.
Jako varovný příklad se uvádí izraelský systém Lavender, který byl nasazen v palestinském Pásmu Gazy. Podle kritiků může jeho chybovost dosahovat až deseti procent, což by mohlo znamenat tisíce civilních obětí. Izraelská armáda tato obvinění odmítá a zdůrazňuje, že při používání podobných technologií má konečné rozhodnutí vždy v rukou člověk.
Právě rozdíl mezi lidským dohledem a samostatným rozhodováním stroje považuje Gbeleová za zásadní. U řady poloautonomních zbraní člověk předem určuje konkrétní cíl. Vyčkávací munice však může cíl vyhledávat sama, takže podle odbornice může konečnou situaci během útoku kontrolovat už pouze umělá inteligence. Takový postup označuje za zvlášť znepokojivý.
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Německé ministerstvo obrany: O použití zbraní rozhoduje člověk
Německé ministerstvo obrany ovšem odmítá, že by armáda přenechávala rozhodování o útocích plně autonomním systémům. Podle jeho vyjádření německé ozbrojené síly takové zbraně nepoužívají a u ostatních systémů využívajících umělou inteligenci zůstává lidská kontrola plně zachována.
Spor o míru autonomie vojenských technologií se mezitím vede také na mezinárodní úrovni. Před týdnem se pod záštitou OSN uskutečnilo v Ženevě jednání o využívání umělé inteligence ve válce, žádnou dohodu však nepřineslo. Přestože se AI již využívá v současných ozbrojených konfliktech, mezinárodní regulace jejího bojového nasazení stále neexistuje.
Podle zpravodajky německé veřejnoprávní stanice ARD zabránily pokroku při jednání především Rusko, ale také Spojené státy a Izrael. Rozhovory proto mají pokračovat v budoucnu. Rozvoj autonomních zbraňových systémů tak zatím postupuje rychleji než snaha států dohodnout se na pravidlech jejich používání.