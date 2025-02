Němci brzy vyrazí volit. Která strana je chce nejvíc zadlužit?

Realizace většiny volebních programů nejsilnějších německých politických stran by vedla k růstu veřejného zadlužení, což by mohlo mít širší dopady na německou ekonomiku a její konkurenceschopnost. Vyplývá to ze studie mnichovského ekonomického institutu Ifo, která analyzuje dopady předvolebních slibů německých politických stran na hospodářství. Největší negativní dopad na hospodaření státu by mělo uskutečnění slibů levicově populistického Spojenectví Sahry Wagenknechtové (BSW), a to až 199 miliard eur (4,99 bilionu korun) ročně.

V případě realizace slibů by se Německo mohlo dostat do situace, kdy by v horizontu několika let bylo nutné konsolidovat veřejné finance. Bez jasné strategie financování návrhů podle Ifo hrozí narušení makroekonomické stability a budoucí nutnost zvyšovat daně.

Dva scénáře

Studie počítá se dvěma scénáři. V první variantě se dívá pouze na vliv případných návrhů na rozpočet, ve druhém scénáři zohledňuje sekundární dopady navrhovaných opatření, jako jsou změny v nabídce práce a podobně. Ty podle institutu finanční dopady mírně snižují, avšak ne dostatečně na pokrytí vzniklých deficitů.

V případě postkomunistické Levice by v prvním scénáři měla opatření zejména díky masivnímu zvyšování daní pozitivní efekt téměř 50 miliard eur (1,25 bilionu korun) ročně. S přihlédnutím k sekundárním efektům by už ale šlo o mírně negativní dopad 1,7 miliardy eur. Relativně neutrální dopad by měly návrhy Zelených, v prvním scénáři by šlo o roční ztrátu 2,5 miliardy eur, ve druhém 1,9 miliardy eur. Návrhy sociálních demokratů potom vykazují deficit 8,4 miliardy, respektive 6,9 miliardy eur.

Výrazný negativní dopad na rozpočet by měla realizace programu konzervativní unie CDU/CSU, a to 96,7 miliardy eur v prvním scénáři a 87,3 miliardy eur ve druhém. Liberální Svobodní demokraté (FDP) přicházejí s návrhy, jež mají v první variantě negativní bilanci 141,7 miliardy eur, ve druhé 129,2 miliardy eur. Prosazení programu BSW by pro rozpočet znamenalo ročně ztrátu 198,7 miliardy eur, potažmo 181,2 miliardy eur.

SPD a Zelení navrhují pouze mírné změny proti současnému stavu, zatímco CDU/CSU, FDP, Alternativa pro Německo (AfD) a BSW prosazují rozsáhlé reformy daňového a sociálního systému, které by vedly k výrazným finančním nákladům. Levice plánuje návrat k minulým politikám a silné přerozdělování.

Návrhy SPD a Zelených mají relativně neutrální dopad, zatímco pravicově orientované strany spoléhají na růst pracovního trhu, který by ale nestačil na kompenzaci nákladů. Krajně levicové strany Levice a BSW spoléhají na vysokou míru přerozdělování a vyšší daně pro bohaté, což podle Ifo může snížit motivaci pracovat a investovat.

Analýza ukazuje, že změny daňových sazeb a sociálních transferů by vedly k rozdílným dopadům na různé příjmové skupiny. Návrhy Levice by nejvíce zatížily nejbohatší vrstvy obyvatelstva, zatímco nízkopříjmové domácnosti by získaly značné výhody. Návrhy BSW by domácnostem přinesly nejvyšší průměrný přírůstek disponibilního příjmu, avšak s rizikem masivního deficitu.

V Německu se příští týden v neděli konají předčasné volby do Spolkového sněmu. Průzkumy favorizují unii CDU/CSU před AfD. BSW a Levice se pohybují kolem pětiprocentní hranice nutné pro vstup do zákonodárného sboru. Straně FDP, která se donedávna podílela na vládě, hrozí, že se do Spolkového sněmu nedostane.