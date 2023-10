NATO bude pokračovat v podpoře Ukrajiny. Vaše bezpečnost je i naše bezpečnost, uvedl Stoltenberg

NATO bude pokračovat v podpoře Ukrajiny, je to důležité pro celou Severoatlantickou alianci. Před zahájením dvoudenního zasedání ministrů obrany NATO to uvedl šéf aliance Jens Stoltenberg. Na jednání do Bruselu rovněž nečekaně přicestoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

„Váš boj je i náš boj, vaše bezpečnost je i naše bezpečnost,“ řekl Stoltenberg Zelenskému. Ukrajinský prezident zmínil, že Kyjev potřebuje další podporu, i vzhledem k tomu, že se blíží zima. Konkrétně zmínil protivzdušnou obranu, dělostřelectvo, ale i munici.

Stoltenberg na úvod svého krátkého vystoupení před novináři opětovně ocenil odvahu ukrajinské armády i přímo prezidenta Zelenského. „Jste pro nás všechny inspirací,“ řekl.

Na jednání ministrů obrany NATO v bruselském sídle aliance Ukrajinu zastupuje ministr obrany Rustem Umerov. Na dnešním programu schůzky, která potrvá do čtvrtka, je zasedání Rady NATO-Ukrajina, jakož i jednání kontaktní skupiny pro Ukrajinu, tedy zástupců desítek zemí, které dodávkami zbraní podporují zemi bránící se ruské agresi. Právě s nimi by chtěl Zelenskyj mluvit o konkrétních dodávkách vojenského materiálu, který by jeho země potřebovala k dalšímu boji s Ruskem. „Budeme se snažit mobilizovat více vojenské podpory Ukrajině,“ uvedl k tomu Stoltenberg.

„Potřebujeme pomoc a podporu, proto jsem tady. Potřebujeme protivzdušnou obranu, konkrétní systémy, které nám pomohou ochránit naše obyvatele, energetickou infrastrukturu, i trasy, kterými je převáženo obilí dále do Evropy a do Asie a Afriky,“ uvedl Zelenskyj.

Ve svém prohlášení zmínil ukrajinský prezident i současnou situaci v Izraeli, kde bojovníci radikálního palestinského hnutí Hamás v sobotu podnikli překvapivý útok na izraelské území a zabili stovky lidí. „Pamatuji si, že když začaly první útoky u nás a bylo mnoho mrtvých, tak tehdy bylo velmi důležité nebýt sám,“ řekl Zelenskyj. V této souvislosti vyzval Západ, aby i on ukázal Izraeli, že není sám. „Podpořte tamní obyvatele, nehovořím o žádné instituci, jen podpoře lidí, kteří trpí pod teroristickými útoky,“ dodal ukrajinský prezident.