Najít Babiše mladšího byl veřejný zájem. Švýcarský soud zamítl žalobu na české reportéry

Soud v Ženevě zamítl žalobu na reportéry serveru Seznam Zprávy, kteří v roce 2018 ve Švýcarsku natočili skrytou kamerou rozhovor se synem tehdejšího předsedy vlády Andreje Babiše (ANO).

Babiš mladší novinářům řekl, že jeho otec chtěl, aby opustil Česko kvůli případu dotace pro Čapí hnízdo, v němž oba čelili obvinění z dotačního podvodu, a otcovi spolupracovníci ho proto drželi na Krymu. Žalobu na novináře iniciovala někdejší Babišova manželka Beatrice, která se proti verdiktu ženevského soudu odvolala. O rozsudku informoval web Seznam Zprávy.

Reportéři Sabina Slonková a Jiří Kubík byli ženevským soudem zproštěni obžaloby z trestného činu neoprávněného nahrávání rozhovorů a narušení důvěrné nebo soukromé sféry prostřednictvím kamery. Už v lednu 2022 zprostila novináře obvinění ženevská prokuratura. Babišova první žena se ale proti rozhodnutí žalobců odvolala.

Podle serveru prokuratura i soud konstatovaly, že investigativní práce reportérů byla ve veřejném zájmu, protože premiér Babiš v té době čelil obvinění z dotačního podvodu. „Vzhledem k obviněním vzneseným v trestním řízení, jehož účastníkem byl souzený předseda vlády, měla česká společnost právo znát okolnosti případu, jakož i to, zda se někdo z členů jeho rodiny na takovém podvodu společně podílel,“ cituje z rozsudku web Seznam Zprávy. Soud dal podle serveru novinářům za pravdu i v tom, že přijít za Babišem mladším bez ohlášení a použít skrytou kameru byla jediná možnost, jak získat jeho svědectví.

Proti rozhodnutí ženevského soudu podala Beatrice Babišová odvolání. Případem se tak bude zabývat odvolací soud.

Babiš mladší poslal v lednu 2018 policii podle médií e-maily, v nichž psal, že byl unesen v souvislosti s kauzou Čapí hnízdo, kvůli níž jeho otec i on sám čelili obvinění z dotačního podvodu. Později ve skrytě natočené reportáži serveru Seznam Zprávy, zveřejněné v listopadu 2018, uvedl, že ho manžel tehdejší ošetřující lékařky Petr Protopopov proti jeho vůli odvezl na Ruskem anektovaný poloostrov Krym.

Tvrzení, že svého syna nechal unést, aby proti němu nemohl vypovídat, jeho otec vždy odmítal. Poukazoval na to, že jeho syn trpí schizofrenií. V únoru 2021 policie případ údajného zavlečení na Krym odložila, nešlo podle ní o podezření z trestného činu a věc nebyla vyhodnocena ani jako přestupek.

V kauze Čapí hnízdo, která se týká padesátimilionové dotace na stavbu multifunkčního kongresového areálu nedaleko Olbramovic na Benešovsku, čelí obžalobě expremiér a předseda hnutí ANO Babiš a jeho někdejší poradkyně Jana Nagyová. Státní zástupce Jaroslav Šaroch viní Nagyovou z dotačního podvodu a poškození finančních zájmů EU, Babiše z pomoci k dotačnímu podvodu. Oba obžalobu dlouhodobě popírají. Letos v lednu Babiše i Nagyovou pražský městský soud nepravomocně osvobodil. Státní zástupce se proti verdiktu odvolal a Vrchní soud v Praze rozsudek zrušil a případ vrátil pražskému městskému soudu k novému projednání.