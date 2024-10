Miroslav Kalousek končí v TOP 09

Spoluzakladatel a bývalý předseda TOP 09 Miroslav Kalousek uvedl, že vystoupil ze strany. Krok zdůvodnil odlišnými názory, než jaké prosazuje současné vedení. Ke spekulacím ohledně svého dalšího působení v politice včetně možného založení nové strany se nevyjádřil.

Kalousek v roce 2021 složil po více než dvou desítkách let ve Sněmovně mandát poslance a stáhl se z aktivní politiky. Vysvětlil to uvolněním prostoru pro vznikající koalici Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09). Vládu jako bývalý ministr financí kritizuje za ekonomickou politiku.

Na konci loňského roku se TOP 09 rozhodla nenominovat Kalouska na kandidátní listinu koalice Spolu pro volby do Evropského parlamentu. O nominaci se Kalousek ucházel s podporou regionálních organizací. Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová tehdy uvedla, že by se měl věnovat domácí politice. Do Senátu kandidovat Kalousek nechtěl.

O založení nového politického subjektu s odkazem na Kalouska spekulují média v souvislosti se sněmovními volbami v příštím roce. Lídři Spolu podle dosavadních vyjádření počítají s pokračováním koalice i pro další období. V letošních senátních volbách TOP 09 udržela mandát Pavla Fischera v Praze 2 a v Brně byl zvolen Břetislav Rychlík. Podle předsedkyně strany Pekarové Adamové tak byla TOP 09 ve volbách úspěšná.

Třiašedesátiletý Kalousek je jedním z nejvýraznějších, ale také nejkontroverznějších českých polistopadových politiků. TOP 09 vedl dva roky, než ho vystřídal Jiří Pospíšil. Předtím působil v KDU-ČSL, kterou v letech 2003 až 2006 vedl. V listopadu 2019 stanula v čele TOP 09 strany Pekarová Adamová, která byla předtím řadovou (od roku 2015) a první (od roku 2017) místopředsedkyní TOP 09.

