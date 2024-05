Ministr Lipavský nechal opět předvolat ruského velvyslance v Praze. Kvůli kyberútokům na instituce

Ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) nechal předvolat do Černínského paláce ruského velvyslance v České republice Alexandra Zmejevského kvůli kybernetickým útokům na české instituce a kritickou infrastrukturu. Ke stejnému kroku minulý týden přistoupilo Německo.

„Vyzvali jsme Ruskou federaci, aby od tohoto jednání, které je v rozporu s normami OSN a jejími vlastními závazky, upustila,” uvedl Lipavský.

Ministerstvo v pátek oznámilo, že Ruskem kontrolovaná skupina APT28, která je spojována s tamní vojenskou tajnou službou GRU, od loňského roku cílila kybernetickými útoky na české instituce. Útoky zneužívaly do té doby neznámou zranitelnost aplikace Microsoft Outlook. Lipavský podotkl, že záměrný útok ze strany Ruska měl za cíl vážně ohrozit bezpečnost a stabilitu České republiky.

Podle ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) Česko zaznamenává zvýšené aktivity Ruska v oblasti kyberútoků a kyberšpionáže již delší dobu, registruje vyšší desítky útoků na infrastrukturu. O většině hrozeb se podle něj veřejnost nedozví, jsou zlikvidovány již v počátcích. Útoky ve spojitosti s APT28 ohlásilo i Německo, odsoudily je Severoatlantická aliance (NATO) i Evropská unie.

Lipavský rozhodl o předvolání Zmejevského znovu po dvou a půl měsících. V únoru tak učinil kvůli úmrtí předáka ruské opozice Alexeje Navalného v sibiřské věznici.

