Koudelka: Bezpečnostní situace je nyní nejhorší od druhé světové války

Současná bezpečnostní situace je podle ředitele Bezpečnostní informační služby (BIS) Michala Koudelky nejvážnější od druhé světové války. To, co dělají ruští vojáci na Ukrajině nebo palestinští teroristé v Izraeli, by bez milosti udělali také u nás, řekl po jednání s prezidentem Petrem Pavlem v pražském sídle kontrarozvědky. Zdůraznil, že je potřeba být připravený současným rizikům čelit.

Reklama

Koudelka řekl, že by bylo chybou považovat konflikty na Ukrajině či v Gaze za něco, co se nás týká jen okrajově, případně vůbec. „Agresivní Ruská federace je velkou hrozbou pro demokratické země Evropy včetně ČR,“ uvedl. Mezi hrozbami zmínil i možnost návratu islámského terorismu do Evropy. „Riziko nemůžeme podceňovat, i když nedisponujeme žádnou konkrétní informací o přímém ohrožení bezpečnosti ČR,“ řekl Koudelka.

Pavel po schůzce s Koudelkou a vedením BIS uvedl, že v aktuální bezpečnostní situaci je role tajných služeb zásadní. „Nynější bezpečnostní situaci bychom určitě neoznačili jako bezproblémovou a výhled do budoucna není nijak optimistický. Dá se předpokládat, že se bude ještě komplikovat,“ konstatoval Pavel. Tajné služby v Česku podle něj fungují tak, jak se v zavedené demokracii sluší.

Rusům to ulítlo. Jejich střela s plochou dráhou letu zamířila nad Polsko Zprávy z firem Rusko při útoku na západní Ukrajinu narušilo svou střelou s plochou dráhou letu polský vzdušný prostor, oznámilo velitelství polských ozbrojených síl. Incident se podle něj stal nad ránem. O incidentu byl informován polský prezident Andrzej Duda, informace o narušení hranic NATO byly předány také polským spojencům v Severoatlantické alianci, uvedla polská média. ČTK Přečíst článek

Pavel ocenil, že tajné služby poskytují zákonným adresátům objektivní informace a analýzy nezatížené politickou zakázkou. Umožňují tím podle něj informovaná rozhodnutí státu. Vyzdvihl také, že mají důvěru u českých partnerů v zahraničí. „Je to mimořádně důležitá věc, spolupráce mezi tajnými službami a výměna informací nejsou možné bez naprosté důvěry,“ podotkl.

Pavel je prvním prezidentem po 26 letech, který do sídla BIS dorazil. Předtím to byl v roce 1998 Václav Havel. Pavel konstatoval, že tuto informaci nepřijal s velkým překvapením. Návštěvu však ve své pozici považuje za standardní, protože prezident musí mít nejlepší možné informace. Předchozí prezident Miloš Zeman byl k BIS velmi kritický, Pavel ocenil nynější návrat k normálnímu vztahu Hradu s kontrarozvědkou.

Další konflikt na obzoru? Napětí mezi Arménií a Ázerbájdžánem roste Politika Pokud Arménie nepřistoupí na kompromis s Ázerbájdžánem ohledně navrácení některých území, která Jerevan kontroluje od 90. let minulého století, mohla by vypuknout válka. Podle agentur Reuters a TASS to prohlásil arménský premiér Nikol Pašinjan při setkání s obyvateli příhraničních obcí v regionu Tavuš, který se nachází na severovýchodě země u hranic s Ázerbájdžánem. S Pašinjanem v Jerevanu jednal generální tajemník NATO Jens Stoltenberg, jenž vyzval k dosažení dohody o normalizaci vztahů mezi Jerevanem a Baku. ČTK Přečíst článek

Na síti X později označil Pavel svou návštěvu především za obnovení standardních vztahů mezi prezidentem a bezpečnostními službami . „V následujících měsících postupně navštívím všechny služby,“ uvedl. Dalšími českými tajnými službami jsou Vojenské zpravodajství (VZ) a Úřad pro zahraniční styky a informace (ÚZSI).

Pavel dnes jednal nejprve samostatně s Koudelkou, potom hovořil i s širším vedením BIS. Mluvili o všech aktuálních bezpečnostních otázkách, ale třeba i o dezinformacích. Pracovně se Koudelka s Pavlem vídají častěji. „Setkáváme se vždy, kdy je to potřeba, jednání jsou vždy velmi profesionální a velmi příjemná,“ řekl Koudelka.