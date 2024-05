Koho vyslat do Moskvy? Česká diplomacie řeší ožehavou otázku

Chargé d'affaires Jiří Čistecký skončil na velvyslanectví v Moskvě ke konci dubna. Ambasádu nyní vede Jan Ondřejka, dosavadní druhý tajemník, sdělil mluvčí ministerstva zahraničí Daniel Drake. Koncem května skončí velvyslanec v Rusku Vítězslav Pivoňka, vláda ho odvolala, řekl v neděli ministr Jan Lipavský (Piráti) v televizi Nova.

Pivoňka sice zůstával oficiálně velvyslancem, nicméně delší dobu už pobýval v České republice a v Moskvě působil právě Čistecký jakožto jeho zástupce. Na začátku března se mimo jiné zúčastnil pohřbu ruského opozičníka Alexeje Navalného.

O tom, zda při ruské vojenské agresi na Ukrajině mít velvyslance v Moskvě, debatují ústavní činitelé delší dobu. Prezident Petr Pavel koncem března uvedl, že jde o záležitost mezi ministerstvem zahraničí, vládou a Hradem. „Dlouhodobě vnímám důležitost toho mít i v Rusku zastoupení na úrovni velvyslance. Otázkou je, zda zrovna v tuto dobu je pro to vhodná situace,” řekl tehdy prezident.

V prosinci po jednání nejvyšších ústavních činitelů o zahraniční politice Pavel řekl, že jako první se podle něj nejspíš bude řešit post zástupce velvyslance.

Odchody diplomatů

Podle dřívějších spekulací médií by mohl do Moskvy nastoupit diplomat a bývalý náměstek na ministerstvu obrany Daniel Koštoval, což Lipavský podle diplomatických zvyklostí v neděli komentovat nechtěl, stejně jako termín, kdy by mohlo Česko mít v Rusku opět zastoupení na nejvyšší diplomatické úrovni.

Česko má s Ruskem napjaté diplomatické vztahy od roku 2021 po zjištění českých tajných služeb a vyšetřovatelů, že do výbuchů v muničních skladech ve Vrběticích na Zlínsku v roce 2014 byli zapojeni agenti ruských tajných služeb. Počet ruských diplomatů v Česku se dál snížil i po ruské invazi na Ukrajinu před dvěma lety. Na ruském velvyslanectví v Praze loni působilo šest diplomatů.

