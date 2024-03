Median: Hnutí ANO dominuje. Dokáže si udržet své příznivce a získává prvovoliče

Sněmovní volby by v únoru vyhrálo hnutí ANO s 31 procenty hlasů, druhá ODS by měla 12,5 procenta a třetí Piráty by volilo 11 procent lidí. Do Sněmovny by prošly ještě SPD s 9,5 procenta, hnutí STAN s devíti procenty a TOP 09 se ziskem 5,5 procenta.

Z nynějších sněmovních stran by mimo dolní komoru zůstali lidovci se třemi procenty hlasů. Vyplývá to z volebního modelu, který zveřejnila agentura Median. Ochota zúčastnit se voleb dále klesla na 60 procent.

Proti lednovému modelu Medianu se výrazné změny neodehrály, jen ODS a Piráti si vyměnili druhé a třetí místo. „Hnutí ANO nejlépe zvládá udržet si své voliče, další získává zejména z řad těch, kteří se minulé sněmovní volby nezúčastnili, včetně prvovoličů. Část voličů k němu také přešlo od stran mimo Poslaneckou sněmovnu, zejména od Přísahy. Přelivy voličů mezi vládními stranami a stranami sněmovní opozice jsou minimální,“ uvedl Median.

Pod pětiprocentní hranicí nutnou pro vstup do Sněmovny by stejně jako lidovci zřejmě skončila Sociální demokracie (SOCDEM) se 4,5 procenta hlasů. Následují komunisté se čtyřmi procenty. O jeden procentní bod méně by stejně jako KDU-ČSL získala ještě Přísaha. Dvě procenta volební model přisuzuje Zeleným a PRO 2022.

Strany aktuální vládní koalice, tedy ODS, TOP 09, lidovci, STAN a Piráti mají podle modelu v součtu podporu 41 procent potenciálních voličů. Získaly by tak 97 z 200 poslaneckých křesel. „Nadále platí, že přibližně sedmina dřívějších voličů vládních stran neví, koho by nyní volili. Zhruba desetina jich k volbám přijít neplánuje,“ uvedli autoři modelu.

Voleb by se v únoru určitě chtělo zúčastnit 51,5 procenta dotázaných, dalších 8,5 procenta účast zvažuje. „Ochota zúčastnit se voleb oproti minulému šetření mírně klesla. Nepatrně ovšem přibylo určitě rozhodnutých,“ uvedl Median. Odevzdat hlas by určitě nešlo 28,5 procenta respondentů, spíše by nevolilo 11,5 procenta.

Median v průzkumu mezi 1. únorem a 4. březnem oslovil 1006 lidí ve věku 18 a více let.