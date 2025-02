Markéta Pekarová Adamová končí. Kvůli zdraví nebude obhajovat poslanecký mandát

Předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) nebude v podzimních volbách obhajovat poslanecký mandát. Zdůvodnila to zdravotními problémy. Své rozhodnutí oznámila předsednictvu TOP 09 a současně dala k dispozici funkci předsedkyně strany. Členové předsednictva podpořili její setrvání a vyslovili přání, aby stranu dovedla do řádného listopadového sněmu, informovala TOP 09. V čele Sněmovny Pekarová Adamová zůstává.

„Politiku vnímám a vždycky jsem vnímala jako službu občanům naší země. Můj zdravotní stav mi však neumožňuje, abych ke svému současnému pracovnímu vytížení přidala ještě předvolební kampaň. Svoje rozhodnutí jsem důkladně zvážila a předcházely mu také konzultace s lékaři,“ uvedla Pekarová Adamová. Na síti X doplnila, že jí lékaři důrazně nedoporučili účastnit se náročné kampaně.

Pekarová Adamová patří k hlavním tvářím vládní koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09). Poslankyní je od roku 2013 a v aktuálním volebním období komoru vede. Předsedkyní TOP 09 se stala v roce 2019 a pozici obhájila naposledy předloni v listopadu, kdy neměla protikandidáta. „Dát zdraví na první místo považuji za správné a odpovědné rozhodnutí,“ uvedla.

O svém rozhodnutí informovala dnes lídry TOP 09 a pozici šéfky strany dala k dispozici. „Kolegové mě však jednomyslně podpořili a vyslovili přání, abych ve funkci setrvala do konce svého mandátu v listopadu,“ dodala. V listopadu předá vedení TOP 09 nástupci či nástupkyni, dodala. V čele Sněmovny naopak do konce volebního období setrvá. „Jsem přesvědčena, že svůj mandát poslankyně a předsedkyně Sněmovny budu moci řádně dokončit, a na to teď také soustředím své síly,“ dodala. Média i veřejnost požádala o respektování soukromí.

Práci Pekarové Adamové ocenil první místopředseda TOP 09 a vicepremiér Vlastimil Válek. „Je mi nesmírně líto, že nemůže pokračovat v kampani. O to více, že za tím stojí zdravotní důvody. Jako přítel i jako lékař plně respektuji její odpovědné rozhodnutí a jsem rád, že Markéta dbá doporučení odborníků a bere do úvahy své zdraví,“ uvedl.

Pekarová Adamová v roce 2021 vedla kandidátku koalice Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL) v Praze. O letošní podobě kandidátek Spolu zatím není rozhodnuto. Média spekulovala o tom, že by v metropoli mohla Pekarovou Adamovou nahradit ministryně obrany Jana Černochová (ODS). Pekarová Adamová však serveru iDNES.cz řekla, že kandidátku opět povede zástupce TOP 09.

