Macron v Praze: Rusko nesmí vyhrát, Ukrajinu budeme i nadále podporovat

Rusko nesmí zvítězit ve válce na Ukrajině. Je nutné podporovat ukrajinský lid a tamní armádu tak dlouho, jak to bude třeba. Francouzský prezident Emmanuel Macron to řekl po jednání s českým protějškem Petrem Pavlem v Praze. Macron také řekl, že česká iniciativa na zajištění munice pro Ukrajinu v zemích mimo Evropskou unii je významná. Francie se k ní připojí, dále o tom budou jednat ministři obou zemí.

Pavel v pátek při návštěvě Lucemburska potvrdil, že se k iniciativě k zajištění munice pro Ukrajinu ve třetích zemích zatím přihlásilo asi 15 zemí. Plán český prezident v únoru představil na Mnichovské bezpečnostní konferenci. Řekl, že Česko v mimounijních státech lokalizovalo 500 tisíc kusů dělostřelecké munice ve standardní ráži NATO a dalších 300 tisíc kusů v sovětské ráži.

Pavel dnes uvedl, že se s Macronem shodl na tom, že jedinou cestou je pokračovat v podpoře Ukrajiny. „Nejenom proto, že to vidíme jako principiálně správné, ale také proto, že nechceme aby Rusko se svým viděním světa uspělo,“ řekl prezident. Chceme žít ve světě, kde jsou pravidla respektována a platí stejně pro větší i menší země, uvedl. Podle české hlavy státu mají prezidenti stejný pohled na možnosti vývoje situace i na možné způsoby řešení.

K vojenskému materiálu Macron řekl, že Evropa urychlila svoji výrobu, dodala veškeré dostupné zásoby, ale potřeby Ukrajiny jsou takové, že je potřeba jít nad rámec skladových zásob. „Musíme oslovit neevropské země, musíme čelit krátkodobým potřebám, co se týče munice na Ukrajině,“ poznamenal.

Pavel: Ukrajina je stále suverénní zemí

Český prezident Petr Pavel uvedl, že se s Macronem shodl na tom, že jedinou cestou je pokračovat v podpoře Ukrajiny. Podle české hlavy státu mají prezidenti stejný pohled na možnosti vývoje situace i na možné způsoby řešení. Pavel dále uvedl, že je pro hledání nových forem pomoci Ukrajině včetně diskuse o možné přítomnosti v zemi. Nikoli bojových jednotek, ale formou asistence.

Český prezident má dojem, že z pohledu možné ruské reakce je stejně nebezpečné trénovat ukrajinské vojáky na území států Evropské unie, jako na Ukrajině. „Ukrajina, přestože je napadena, je stále suverénní zemí, a i kdyby na jejím území fungovala nějaká výcviková mise, není to porušením žádného mezinárodního pravidla,“ řekl Pavel.

„Je jenom na nás, jakou formu asistence Ukrajině zvolíme, pokud zůstaneme v rámci limitu nebojového angažmá,“ dodal. Je podle něj nutné k věci přistoupit s otevřenou myslí, zvážit dostupné možnosti a věnovat se jim, ne a priori odmítat jakoukoli přítomnost na Ukrajině.

