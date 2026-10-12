Londýn po letech přiznal: Rusko zasahovalo do hlasování o brexitu
Britský premiér Andy Burnham poprvé otevřeně prohlásil, že Rusko zasahovalo do referenda o brexitu v roce 2016. Podle něj Londýn hrozbu dlouho podceňoval a nedokázal veřejnosti vysvětlit, jak silně se zahraniční aktéři snaží ovlivňovat politiku. Podobné ruské aktivity podle Burnhama pokračují i v Německu.
Britský premiér Andy Burnham prolomil dosavadní opatrnost Londýna kolem ruského vlivu na referendum o brexitu. V rozhovoru s autory podcastu The Rest is Politics uvedl, že Rusko do hlasování v roce 2016 zasahovalo. Jde o první případ, kdy britský premiér takto přímo řekl, že se Moskva pokoušela ovlivnit rozhodování Britů o odchodu z Evropské unie.
Burnham uvedl, že se na možné ruské vměšování ptal krátce po svém nástupu do úřadu. „Dostalo se mi jasné odpovědi, že ano, že bylo ruské vměšování,“ prohlásil. Zároveň připustil, že britské úřady podle něj hrozbu dlouhodobě podceňovaly. „Myslím, že jsme v této věci zaujali příliš pasivní postoj a dostatečně jsme neinformovali veřejnost o tom, do jaké míry se aktéři ze zahraničí snaží narušovat politický proces,“ řekl.
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Britský premiér zároveň tvrdí, že podobné aktivity Moskvy nejsou minulostí. O ruském vměšování podle svých slov hovořil také s německým kancléřem Friedrichem Merzem a upozornil, že do německé politiky pronikají dezinformace z Ruska.
„Tyto věci je nyní důležité jasně zaznamenat a věřím, že to pomůže voličům v Německu a ve Francii pochopit, že část této politiky je podněcována našimi nepřáteli, konkrétně Ruskem,“ uvedl Burnham.
Premiér přitom neuvedl podrobnosti o rozsahu ani konkrétní podobě ruských aktivit během referenda o brexitu a nesdělil ani to, koho se po nástupu do funkce na možné vměšování ptal. Jeho vyjádření je ale výrazným odklonem od postoje předchozích konzervativních vlád, které dlouhodobě tvrdily, že neexistují důkazy o úspěšném ruském zásahu do referenda.
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Rusko se k Burnhamovu prohlášení zatím nevyjádřilo. Podobná obvinění přitom Moskva obvykle odmítá.
Británie vystoupila z Evropské unie v roce 2020 po referendu, které vyhlásil tehdejší konzervativní premiér David Cameron. Burnham na konci září prohlásil, že brexit podle něj napáchal více škody než užitku, a slíbil představit možnosti, jak dál nastavit vztahy mezi Británií a Evropskou unií. Později podle médií nevyloučil ani návrat země do EU jako jednu z možných variant budoucího sbližování.
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